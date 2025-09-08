次世代のコント師たちによる頂上決戦「キングオブコント2022」王者が、実はダイエットに成功していたことを明かした。その成果は、なんと驚異のマイナス15キロ！ 一方で、彼の相方はなんと……!?

「キングオブコント2022」王者ことお笑いコンビ・ビスケットブラザーズが、9月4日に放送された海原やすよ ともこ司会のバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）にゲスト出演した。番組冒頭でやすともが、「きんちゃんは痩せました！」「そうね！」と話を振ると、きんは「2年くらいかけて15キロくらいダイエットした」と明かし、スタジオに衝撃を与えた。

続けてきんは、「２年かけて原田（泰雅）が15キロ太った」と衝撃告白！ この暴露を当の相方・原田は、「そうなんですよ、ちょっと大きくなっていって……」と認めた。さらには、「きんも、なんか痩せたって自分で思ったのか、僕に『もうちょい痩せんとネタ、ブレるんちゃう？』って前言ってきました」と語り、スタジオ一同の笑いを誘った。

そんなビスケットブラザーズの衝撃エピソードで始まった『やすとものいたって真剣です』9月4日放送回では、2つのVTRが公開された。その2つは、藤崎マーケット・トキとツートライブ・周平魂が大阪の名建築を巡る企画「ほぼ築100年レトロビル探訪」と、セルライトスパ・大須賀健剛とカベポスター・浜田順平による企画「真剣！おじさんバイク部を作りたい」だった。

