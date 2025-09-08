【「クッキー」創刊25周年ポップアップ】 開催期間：9月16日～9月30日 開催場所：SHIBUYA TSUTAYA6階 IP書店

アパレルブランドADDICTION OF GAINは、少女マンガ誌「クッキー」の創刊25周年を記念したコラボアイテムの発売に先駆け、9月16日から9月30日まで、SHIBUYA TSUTAYA6階のIP書店で独占先行販売のポップアップを開催する。

ポップアップでは、池谷理香子氏、いくえみ綾氏、持田あき氏ら少女マンガ家3名の人気作品と過去の名作をアパレルに落とし込んだスペシャルアイテムの先行販売を行なう。

コラボレーションする作品は、池谷理香子氏の記憶喪失になった女子高生の複雑な心情を描いた「シックスハーフ」、突然始まったゲームに翻弄される3人の人間模様を描いた「テトテトテ」、いくえみ綾氏の2013年に映画化もされた「潔く柔く」、アラフォー漫画家の恋と仕事のゆくえを描いた現在連載中の「ローズ ローズィ ローズフル バッド」、持田あき氏の恋愛オムニバス作品「スイートソロウ」、2019年にドラマ化もされた現在連載中の「初めて恋をした日に読む話」など6作品。期間中にはADDICTION OF GAINオンラインストアにて予約販売も行なわれる。

商品ラインナップ

池谷理香子「シックスハーフ」Tシャツ

価格：5,280円

カラー：WHITE

サイズ：S、M、L 、XL

池谷理香子「テトテトテ」Tシャツ

価格：5,280円

カラー：WHITE

サイズ：S、M、L 、XL

いくえみ綾「潔く柔く」Tシャツ

価格：5,280円

カラー：WHITE

サイズ：S、M、L 、XL

持田あき「スイートソロウ」Tシャツ

価格：5,280円

カラー：WHITE

サイズ：S、M、L 、XL

持田あき「初めて恋をした日に読む話」Tシャツ

価格：5,280円

カラー：WHITE

サイズ：S、M、L 、XL