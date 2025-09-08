千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

9月7日（日）は、夏の恒例企画「第5回 怪談ブレイクチャレンジ」が放送された。

苦手な人でも“怪談”が楽しめるよう、“キングオブ怪談ブレイカー”ことダイアン・津田篤宏が怪談や心霊写真にガヤを入れて怖さを吹き飛ばす今回の企画。

第1回目から5年連続登場となるありがとう・ぁみと、好井まさおが怪談師として登場し、最恐怪談を披露した。

YouTubeに投稿されている怪談動画の総再生回数が2億5千万回を超える好井の怪談では、「ヤマキという奴がいた」という登場人物の名前に、「めんつゆみたいな名前しとるやん」とツッコミを入れた津田。

実力派怪談師の好井が言葉を詰まらせるなど、見事“怪談ブレイク”で笑いを起こすことに成功した。

今回も無事恐怖を退けることができたかと思われたが、新たに追加されたチャレンジ“霊視ブレイク”でまさかの窮地に立たされることに。

5000人超を霊視してきたという霊媒師・あさこさんから「女の人が憑いている。女狐みたいな」と霊視されたことで津田に一挙不安が立ち込めた。

「女性トラブル、女の人と揉める、気のキツい女の人に絡まれる」と女性の霊が憑いている影響を語ったあさこさんに、言葉を発さなくなった津田は、大悟から「全然ブレイクせんやん」「色んな女を思い出して」とツッコまれる事態に。

「男の人と4人ぐらい憑いている」と言い、男性の霊について「年配の顔の濃い方」と説明したあさこさんに、津田は「役所広司さんや」とCMで共演している大物俳優の名を挙げ、話の腰を折った。

男性の霊から「女関係に気をつけてね」とメッセージを受け取った津田は「どんだけ女遊びしてるみたいな感じになってんねん」「最近すげぇ我慢してんねん」と、不満げな表情で声を荒げる展開となった。

また、「小さい頃からすごいいっぱい憑いてると言われてる」と語る大悟にも現在進行形で霊が憑いているとし、「左腰ら辺に憑いている」と説明したあさこさんの言葉にノブが「腰お化けだ」と笑いを誘う場面も。

その後、除霊してもらうことになり、真面目な表情で「ビックリするぐらい体が軽くなりました」と明かした津田に、ノブは「ほんまにビビってるやん」とツッコミを入れた。

一方、大悟は「どうしよ、腰男を取って、とんでもない腰になったら」と除霊を渋ったものの、ノブに「トリオが嫌やねん」「ボケとツッコミと腰男」と促されて除霊を受けることに。

除霊後、大悟が語った感想にノブは「あかんやん」「バケモノになるぞ」と困惑する結末となった。

“霊視ブレイク”終了後、津田は「初めて負けました」と敗北宣言。「ブレイクする気満々やったけど、一言も浮かばなかった」と打ち明け、「第5回 怪談ブレイクチャレンジ」は幕を閉じた。