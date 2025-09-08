オンライン旅行サービス「Trip.com」が、2025年9月9日(火)から12日(金)までの4日間限定で「9.9 MEGA SALE」を開催します。今回の目玉は、なんといっても国内・海外ホテルの「2泊目無料」（割引上限2万円）や、ソウル行き片道航空券が5,900円からといった破壊力抜群の日替わりタイムセール。これらは毎日12時と20時に数量限定で放出されるため、まさに早い者勝ちです。二泊目無料クーポンは、三井ガーデンやマリオット、ヒルトン系列などの憧れのホテルも対象となります。

4日間の日替わりセールのスケジュールと、合計4万枚以上配布される割引クーポン、見逃せない「遊び・体験」チケットの1枚買うと1枚無料セールなど、このお得な機会を最大限に活用するための攻略法を紹介しますので、秋から冬の旅行計画に活かしてください。

おトクなタイムセールを毎日12時・20時に開催



期間中は、毎日12時にフライト最大3,000円OFFクーポンを、毎日20時にホテル最大3,000円OFFクーポンを配布。

さらに、毎日12時に海外定額航空券が5,900円〜、海外「航空券＋ホテル」パックが1万9,999円〜のセール価格に、毎日20時に国内・海外の特選ホテルが二泊目無料（最大2万円割引）、海外旅行に必須のeSIMを88円で提供＆観光施設のチケットや海外鉄道が最大50％になる「国内・海外 遊び・体験フラッシュセール」も同時開催されます。

対象期間は2026年1月15日まで（一部商品は対象外）。対象となる航空券やホテルはTrip.com公式サイトまたはアプリから予約可能です。

主なSALE内容をチェック

9月9日（火）

12:00〜

・東京〜ソウル片道航空券が5,900円〜、

・名古屋〜ソウル片道航空券が6,900円〜

・東京〜ソウル「2泊3日＋往復航空券」が1人あたり1万9,999円〜

20：00〜

国内のすべてのホテルが数量限定で二泊目無料

9月10日（水）

12:00〜

・大阪/福岡〜ソウル片道航空券5,900円〜

・東京〜ソウル「2泊3日＋往復航空券」が1人あたり1万9,999円〜

20：00〜

・韓国のすべてのホテルが数量限定で二泊目無料

9月11日（木）

12:00〜

・東京/大阪〜バンコク片道航空券9,900円〜

・東京〜ソウル「2泊3日＋往復航空券」が1人あたり1万9,999円〜

20:00〜

・タイのすべてのホテルが数量限定で二泊目無料

9月12日（金）

12:00〜

・東京/大阪〜台北片道航空券7,900円〜

・東京〜ソウル「2泊3日＋往復航空券」が1人あたり1万9,999円〜

20:00〜

・台湾のすべてのホテルが数量限定で二泊目無料

毎日12時と20時に更新される、Trip.comの「9.9 MEGA SALE」。人気の航空券やホテルの「2泊目無料」クーポンは、数量限定のため争奪戦になること必至です。Trip.comのアプリをダウンロードし、会員登録を済ませておくのが攻略の鍵。どの日のどのセールを狙うか、この記事を参考に計画を立てておきましょう。

4日間だけのビッグチャンスを最大限に活用して、お得に次の旅を予約してみてはいかがでしょうか。

