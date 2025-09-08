リバプールDFコナテ、R・マドリー移籍の噂に「ムバッペが2時間おきに電話してくるんだ」
リバプールのDFイブラヒマ・コナテは、フランス代表の同僚であるFWキリアン・ムバッペが「2時間おきに電話してくるんだ」と、レアル・マドリー移籍の噂について冗談交じりに語った。英『ESPN』が伝えている。
コナテとリバプールの現行の契約は26年6月までとなっており、R・マドリーへの移籍の噂が絶えない。一方で、リバプール側はコナテと長期契約での残留を望んでいるようだ。
現在フランス代表に合流中のコナテは、仏『テレフット』のインタビューでムバッペから移籍の圧力を受けているか問われたようで、「彼は2時間おきに電話してくるんだ」と答えつつ、「スペイン語はまったく話せないんだ」と明言している。
なお、リバプールはプレミアリーグで唯一の開幕3連勝を達成しており、コナテは全試合でスタメン出場。プレミア王者の主軸としてプレーしている。
コナテとリバプールの現行の契約は26年6月までとなっており、R・マドリーへの移籍の噂が絶えない。一方で、リバプール側はコナテと長期契約での残留を望んでいるようだ。
現在フランス代表に合流中のコナテは、仏『テレフット』のインタビューでムバッペから移籍の圧力を受けているか問われたようで、「彼は2時間おきに電話してくるんだ」と答えつつ、「スペイン語はまったく話せないんだ」と明言している。
なお、リバプールはプレミアリーグで唯一の開幕3連勝を達成しており、コナテは全試合でスタメン出場。プレミア王者の主軸としてプレーしている。