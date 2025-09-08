石破総理はきのう会見を開き辞任する意向を表明しました。

【写真を見る】石破総理が辞任の意向を表明 県内の政界関係者の受けとめは？「重い決断」「すごく残念」「遅きに失した」など様々な声（山形）

総理退陣について、県内の政界関係者の受けとめを聞きました。

石破総理「私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」

きのう突然、退陣を表明した石破総理。

自民党県連はきのう、鈴木憲和衆議院議員を新たな会長に、また伊藤重成県議を幹事長とする新体制を決める会議が開かれていて、その会議の最中に退陣のニュースが飛び込みました。

自民党県連の新会長・鈴木憲和 衆議院議員「大変重い決断だと思いますので総理の思いとか言葉をこの後聞いて自民党が一丸となって出直していけるように私自身も尽力したい」

■県選出の自民党議員の受けとめは。



自民党 遠藤利明 衆議院議員「総裁として賢明な判断をしていただいた、同時に分断を避けるという思いで重い決断をしていただいた、改めて感謝をしたい」

自民党 加藤鮎子 衆議院議員 「これをきっかけにしっかりと自民党が前を向いて一致団結して変えられるところを変えていく、その時には若い世代が中心になって改革を進めていくということが重要。そこを有権者も見極めている」

■一夜明けて、県内の各政党の反応は

公明党県本部 菊池文昭 代表「地方を大事にするという姿勢が予算面でもだいぶがんばっていただいたと思っている。少数与党だけどがんばってほしいという思いが国民の間でも少しずつ理解されてきた時期に辞任ということはすごく残念」

国民民主党 舟山康江 県連会長「昨日の辞任会見でも悔しさがにじみ出るような、そんな演説でした。なんでできなかったのかと言う感じ。総理というトップが決断すればできることをできなかったのは、やっぱり党内の中での古い政治体制といういうのでしょうか。それが露呈した結果の辞任だったのかな」

立憲民主党県連 遠藤吉久 幹事長 「対外的にはトランプ関税などではがんばっていたかもしれないが国民の暮らしを守る金権腐敗の政治改革をするという意味では少し物足りない残念だった気がする」

共産党は、今回の退陣について石破氏だけの責任ではないと強調します。

日本共産党 本間和也 県委員長「１か月半に渡って我々に言わせれば見にくい権力闘争と言っていい。自民党政治をこのまま継続して良いのかということが大きく問われると思うので、国民の批判や怒りにきちんと答えることができるということが大事だと思う」

参政党県連の元木光一郎会長は「自民党は、果たして日本国民のための政治を行ってきたのか。辞任は当然であり、遅きに失した感がある」とコメントしています。