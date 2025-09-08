¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÍ¥Î¤¡¢25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Í¥Î¤¤¬9·î6¡¦7Æü¤ÎÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û2DAYS¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤È¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î2ÆüÌÜ¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¥¢¥¸¥¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Ï¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û2DAYS¸ø±é¤Ç³«Ëë
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ò´Þ¤á¤¿25Ëü¿ÍÆ°°÷¤È¤Ê¤ëÍ¥Î¤½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØYUURI ASIA TOUR 2025～ Á°²ó¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ÏÂ¨´°¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤â¤¦½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è? Î®ÀÐ¤Ëº£¸å¤³¤ì°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦Ž¤Ž¤Ž¤¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Âª¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢ー¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÄÀäÂÐÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê!!?! ～¡Ù¤¬Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é2¥Ç¥¤¥º¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
Í¥Î¤ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éMC¤Ë¤ÆËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÀë¸À¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢1ÆüÌÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë2ÆüÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
1¶ÊÌÜ¤Ïº£Ç¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½É¤·¤¿²Î¤ÈÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤±éÁÕ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ìÆâ¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£ÆÃ¸ú¤Î²»¶Ì¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÈô¹ÔÁ¥¡×¤Ø¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÎµðÂç¤ÊLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÀÄ¶õ¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ÎÍºÂç¤µ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¡£²Î»ì¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÏÂç±«¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÆú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¥Î¤¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡¡»ß¤Þ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡¡»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¡ÖÈô¹ÔÁ¥¡×¤òÄù¤á³ç¤ê¡¢¡ÖÁû¤°½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤ªÁ°¤é¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯±ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¹ðÇòÄ¾Á°»À·ç¾õÂÖ¡×¤ËÆÍÆþ¡£Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤½Ð¤¹¥Üー¥«¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÈÀµÞ¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¾ìÆâ¤ÎÇ®µ¤¤ò¾å¤²¤¿¡£
9·î6Æü¤Î½éÆü¸ø±é¤È¤Ï¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¤¢¤È¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤ÏÄ©Àï¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤«¤«¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¥¢¥³¥®¤òÄÞÃÆ¤¯Í¥Î¤¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡×¡Ö¥ì¥ª¡×¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¸«»ö¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¡ÖDiNA¡×¤ò°ú¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤µ¤é¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡×¤Ç±Ê±ó¤Î°¦¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿·¶Ê¡ÖºÇÄã¤Ê·¯¤ËÁ÷¤ë²Î¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤ËÁû¤´¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢Í¥Î¤¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¥¢¥êー¥Ê¥¨¥ê¥¢¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯Ä´¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥êー¥Ê¥¨¥ê¥¢¤ò°ÜÆ°¤·¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡£¥¹¥Æー¥¸¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¡¡Ooh ooh, let¡Çs keep feelings¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆÃÂç¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Òー¥íー¤Îµï¤Ê¤¤³¹¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÍ¥Î¤¤â¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â°ìÀÆ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡£Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£
¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢Í¥Î¤¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢²»³Ú¤ÇÃ¯¤«¤òµß¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«Âç¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬µß¤ï¤ì¤Æ½Ö´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤¤¤Á¤Ð¤óµß¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Í¥Î¤¤ÎÌ¾¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡×¤ò¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×¤òÂ³¤±¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ÇÌó1Ëü2,000¿Í¤ò¿ì¤ï¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ²ù¤·¤¤Ìë¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Êâ¤ßÂ³¤±¤¿¤éº£Æü¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤À¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¿¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¡¢²¶¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤À¡£¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ÇÍ¥Î¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¥Î¤¤¬¡ÖÂå¡¹ÌÚ°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡¡´èÄ¥¤í¤¦¡¡´èÄ¥¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£Í¥Î¤¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ª¡×¤È±þ±ç¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤í¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡¡´èÄ¥¤í¤¦¡¡´èÄ¥¤ì¡×¤È²Î¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö²¶¤â´èÄ¥¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡¡Âç¹¥¤¤À¤¾¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È»×¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤¿Í¥Î¤¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢¾å³¤¸ø±é¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÍ¥Î¤¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Ãí¼áÀÊ¤Ê¤É¤Þ¤À¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¸ø±é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤ò¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
TEXT BY ¾®¾¾¹áÎ¤
PHOTO BY ÌðÉô»ÖÊÝ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Í¥Î¤ OFFICIAL SITE
https://www.yuuriweb.com