主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 2045( 2045)
12月限 1949( 1949)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 106( 106)
日経225ミニ 9月限 367( 367)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 1332( 1332)
12月限 1333( 1333)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 148( 148)
TOPIX先物 9月限 1012( 1012)
12月限 979( 979)
日経225ミニ 9月限 884( 884)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10( 10)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1915( 1065)
12月限 194( 118)
TOPIX先物 9月限 460( 224)
12月限 115( 115)
日経225ミニ 9月限 138795( 56177)
10月限 1018( 366)
11月限 313( 39)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 645( 395)
12月限 140( 72)
日経225ミニ 9月限 66352( 31826)
10月限 583( 317)
11月限 13( 9)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 145( 145)
12月限 32( 32)
日経225ミニ 9月限 5654( 5654)
10月限 121( 121)
11月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1153( 1153)
12月限 121( 121)
TOPIX先物 9月限 21( 21)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 39262( 39262)
10月限 115( 115)
11月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
