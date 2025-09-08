　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2045(　　2045)
　　　　　 　 　12月限　　　　1949(　　1949)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 106(　　 106)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 367(　　 367)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1332(　　1332)
　　　　　 　 　12月限　　　　1333(　　1333)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 148(　　 148)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1012(　　1012)
　　　　　 　 　12月限　　　　 979(　　 979)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 884(　　 884)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　10(　　　10)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1915(　　1065)
　　　　　 　 　12月限　　　　 194(　　 118)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 460(　　 224)
　　　　　 　 　12月限　　　　 115(　　 115)
日経225ミニ　 　 9月限　　　138795(　 56177)
　　　　　 　 　10月限　　　　1018(　　 366)
　　　　　 　 　11月限　　　　 313(　　　39)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 645(　　 395)
　　　　　 　 　12月限　　　　 140(　　　72)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 66352(　 31826)
　　　　　 　 　10月限　　　　 583(　　 317)
　　　　　 　 　11月限　　　　　13(　　　 9)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 145(　　 145)
　　　　　 　 　12月限　　　　　32(　　　32)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5654(　　5654)
　　　　　 　 　10月限　　　　 121(　　 121)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1153(　　1153)
　　　　　 　 　12月限　　　　 121(　　 121)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 39262(　 39262)
　　　　　 　 　10月限　　　　 115(　　 115)
　　　　　 　 　11月限　　　　　11(　　　11)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

