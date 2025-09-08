　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11854(　　7931)
　　　　　 　 　12月限　　　 10020(　　6840)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19736(　 14856)
　　　　　 　 　12月限　　　 18206(　 13483)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7087(　　7081)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1942(　　1310)
　　　　　 　 　12月限　　　　 572(　　 546)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3325(　　2021)
　　　　　 　 　12月限　　　　2962(　　1708)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5124(　　 778)
　　　　　 　 　12月限　　　　4048(　　 430)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7312(　　3351)
　　　　　 　 　12月限　　　　6191(　　3197)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　 8(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9030(　　6998)
　　　　　 　 　12月限　　　　4609(　　4609)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 52409(　 47348)
　　　　　 　 　12月限　　　 52028(　 47097)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3671(　　3667)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1193(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 300(　　 300)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8040(　　6040)
　　　　　 　 　12月限　　　　6011(　　6011)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2781(　　2781)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　 4(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2163(　　1298)
　　　　　 　 　12月限　　　　 495(　　 373)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1132(　　 948)
　　　　　 　 　12月限　　　　 578(　　 578)
日経225ミニ　 　 9月限　　　105622(　 49044)
　　　　　 　 　10月限　　　　 973(　　 465)
　　　　　 　 　11月限　　　　 124(　　　64)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1363(　　1089)
　　　　　 　 　12月限　　　　 296(　　 238)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 43352(　 23404)
　　　　　 　 　10月限　　　　1033(　　 493)
　　　　　 　 　11月限　　　　　43(　　　19)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4737(　　4737)
　　　　　 　 　10月限　　　　 132(　　 132)
　　　　　 　 　11月限　　　　　69(　　　69)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1490(　　1490)
　　　　　 　 　12月限　　　　 339(　　 339)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　57(　　　57)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 28114(　 28114)
　　　　　 　 　10月限　　　　 169(　　 169)
　　　　　 　 　11月限　　　　　12(　　　12)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース