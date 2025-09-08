主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11854( 7931)
12月限 10020( 6840)
TOPIX先物 9月限 19736( 14856)
12月限 18206( 13483)
日経225ミニ 9月限 7087( 7081)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1942( 1310)
12月限 572( 546)
TOPIX先物 9月限 3325( 2021)
12月限 2962( 1708)
日経225ミニ 9月限 100( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5124( 778)
12月限 4048( 430)
TOPIX先物 9月限 7312( 3351)
12月限 6191( 3197)
日経225ミニ 9月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9030( 6998)
12月限 4609( 4609)
TOPIX先物 9月限 52409( 47348)
12月限 52028( 47097)
日経225ミニ 9月限 3671( 3667)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1193( 0)
12月限 300( 300)
TOPIX先物 9月限 8040( 6040)
12月限 6011( 6011)
日経225ミニ 9月限 2781( 2781)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 4( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2163( 1298)
12月限 495( 373)
TOPIX先物 9月限 1132( 948)
12月限 578( 578)
日経225ミニ 9月限 105622( 49044)
10月限 973( 465)
11月限 124( 64)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1363( 1089)
12月限 296( 238)
日経225ミニ 9月限 43352( 23404)
10月限 1033( 493)
11月限 43( 19)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 4737( 4737)
10月限 132( 132)
11月限 69( 69)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1490( 1490)
12月限 339( 339)
TOPIX先物 12月限 57( 57)
日経225ミニ 9月限 28114( 28114)
10月限 169( 169)
11月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11854( 7931)
12月限 10020( 6840)
TOPIX先物 9月限 19736( 14856)
12月限 18206( 13483)
日経225ミニ 9月限 7087( 7081)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1942( 1310)
12月限 572( 546)
TOPIX先物 9月限 3325( 2021)
12月限 2962( 1708)
日経225ミニ 9月限 100( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5124( 778)
12月限 4048( 430)
TOPIX先物 9月限 7312( 3351)
12月限 6191( 3197)
日経225ミニ 9月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9030( 6998)
12月限 4609( 4609)
TOPIX先物 9月限 52409( 47348)
12月限 52028( 47097)
日経225ミニ 9月限 3671( 3667)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1193( 0)
12月限 300( 300)
TOPIX先物 9月限 8040( 6040)
12月限 6011( 6011)
日経225ミニ 9月限 2781( 2781)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 4( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2163( 1298)
12月限 495( 373)
TOPIX先物 9月限 1132( 948)
12月限 578( 578)
日経225ミニ 9月限 105622( 49044)
10月限 973( 465)
11月限 124( 64)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1363( 1089)
12月限 296( 238)
日経225ミニ 9月限 43352( 23404)
10月限 1033( 493)
11月限 43( 19)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 4737( 4737)
10月限 132( 132)
11月限 69( 69)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1490( 1490)
12月限 339( 339)
TOPIX先物 12月限 57( 57)
日経225ミニ 9月限 28114( 28114)
10月限 169( 169)
11月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース