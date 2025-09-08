　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 14181(　 14152)
　　　　　 　 　12月限　　　　2526(　　2526)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15292(　 15292)
　　　　　 　 　12月限　　　　 418(　　 418)
日経225ミニ　 　 9月限　　　224142(　224142)
　　　　　 　 　10月限　　　　2103(　　2103)
　　　　　 　 　11月限　　　　　82(　　　82)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5348(　　5348)
　　　　　 　 　12月限　　　　 405(　　 405)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 14423(　 13143)
　　　　　 　 　12月限　　　　4293(　　4293)
日経225ミニ　 　 9月限　　　108915(　108915)
　　　　　 　 　10月限　　　　1216(　　1216)
　　　　　 　 　11月限　　　　　71(　　　71)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　48(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2686(　　2686)
　　　　　 　 　12月限　　　　2503(　　2503)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 418(　　 418)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 114(　　 114)
　　　　　 　 　12月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4716(　　2392)
　　　　　 　 　12月限　　　　2256(　　1702)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2756(　　2754)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1976(　　1976)
　　　　　 　 　12月限　　　　 700(　　 700)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3060(　　3060)
　　　　　 　 　12月限　　　　1160(　　1160)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4974(　　4974)
　　　　　 　 　10月限　　　　 135(　　 135)
　　　　　 　 　11月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 344(　　 344)
　　　　　 　 　12月限　　　　 388(　　 388)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 683(　　 683)
　　　　　 　 　12月限　　　　 201(　　 201)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 825(　　 825)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1213(　　1213)
　　　　　 　 　12月限　　　　 145(　　 145)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1807(　　1807)
　　　　　 　 　12月限　　　　　74(　　　74)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 22221(　 22221)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 5(　　　 5)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 458(　　 458)
　　　　　 　 　12月限　　　　 371(　　 371)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 665(　　 665)
　　　　　 　 　12月限　　　　 341(　　 341)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 168(　　 168)
　　　　　 　 　12月限　　　　 102(　　 102)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 239(　　 223)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　 200)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1173(　　1173)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース