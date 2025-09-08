外国証券 先物取引高情報まとめ（9月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14181( 14152)
12月限 2526( 2526)
TOPIX先物 9月限 15292( 15292)
12月限 418( 418)
日経225ミニ 9月限 224142( 224142)
10月限 2103( 2103)
11月限 82( 82)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5348( 5348)
12月限 405( 405)
TOPIX先物 9月限 14423( 13143)
12月限 4293( 4293)
日経225ミニ 9月限 108915( 108915)
10月限 1216( 1216)
11月限 71( 71)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 48( 0)
TOPIX先物 9月限 2686( 2686)
12月限 2503( 2503)
日経225ミニ 9月限 418( 418)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 114( 114)
12月限 81( 81)
TOPIX先物 9月限 4716( 2392)
12月限 2256( 1702)
日経225ミニ 9月限 2756( 2754)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1976( 1976)
12月限 700( 700)
TOPIX先物 9月限 3060( 3060)
12月限 1160( 1160)
日経225ミニ 9月限 4974( 4974)
10月限 135( 135)
11月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 344( 344)
12月限 388( 388)
TOPIX先物 9月限 683( 683)
12月限 201( 201)
日経225ミニ 9月限 825( 825)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1213( 1213)
12月限 145( 145)
TOPIX先物 9月限 1807( 1807)
12月限 74( 74)
日経225ミニ 9月限 22221( 22221)
10月限 5( 5)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 458( 458)
12月限 371( 371)
TOPIX先物 9月限 665( 665)
12月限 341( 341)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 168( 168)
12月限 102( 102)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 239( 223)
12月限 200( 200)
TOPIX先物 9月限 1173( 1173)
日経225ミニ 11月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14181( 14152)
12月限 2526( 2526)
TOPIX先物 9月限 15292( 15292)
12月限 418( 418)
日経225ミニ 9月限 224142( 224142)
10月限 2103( 2103)
11月限 82( 82)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5348( 5348)
12月限 405( 405)
TOPIX先物 9月限 14423( 13143)
12月限 4293( 4293)
日経225ミニ 9月限 108915( 108915)
10月限 1216( 1216)
11月限 71( 71)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 48( 0)
TOPIX先物 9月限 2686( 2686)
12月限 2503( 2503)
日経225ミニ 9月限 418( 418)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 114( 114)
12月限 81( 81)
TOPIX先物 9月限 4716( 2392)
12月限 2256( 1702)
日経225ミニ 9月限 2756( 2754)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1976( 1976)
12月限 700( 700)
TOPIX先物 9月限 3060( 3060)
12月限 1160( 1160)
日経225ミニ 9月限 4974( 4974)
10月限 135( 135)
11月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 344( 344)
12月限 388( 388)
TOPIX先物 9月限 683( 683)
12月限 201( 201)
日経225ミニ 9月限 825( 825)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1213( 1213)
12月限 145( 145)
TOPIX先物 9月限 1807( 1807)
12月限 74( 74)
日経225ミニ 9月限 22221( 22221)
10月限 5( 5)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 458( 458)
12月限 371( 371)
TOPIX先物 9月限 665( 665)
12月限 341( 341)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 168( 168)
12月限 102( 102)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 239( 223)
12月限 200( 200)
TOPIX先物 9月限 1173( 1173)
日経225ミニ 11月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース