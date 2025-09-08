TOMORROW X TOGETHER、日本3rdアルバム『Starkissed』のジャケット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERが日本3rdアルバム『Starkissed』（10月22日発売）のアルバムジャケットを公開した。

■先立って公開された「Alight」と「Uprise」というふたつのコンセプトの写真をふんだんに使用

公開されたのは初回限定盤A、初回限定盤B、初回限定メンバーソロジャケット盤、通常盤、初回限定フォトカード盤の全9形態で、先立って公開された「Alight」と「Uprise」というふたつのコンセプトの写真がふんだんに盛り込まれたジャケットや構成品は、公開されるや否やファンから称賛の声が上がった。

そのなかでも大きな注目を集めているのがメンバーソロジャケット盤だ。メンバーソロジャケット盤はそれぞれのメンバーの写真がアルバムジャケットになっており、その後ろからメンバーのイラストが描かれたCDが顔をのぞかせている。

SNSなどではこのイラストを手がけた人物を推測する声や、少しだけ見えているイラストからも感じ取れるそのクオリティの高さに、喜びや期待の声が多く上がっており、追加情報の公開にも注目が集まっている。

現在予約受付中の日本3rdアルバム『Starkissed』は「Can’t Stop」など、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に、「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩 [Japanese Ver.]」など人気楽曲の日本語バージョンなどを含む全12曲を収録。

CDリリースに先立ち10月20日には音源配信が開始され、発売日には来日ショーケースの開催も発表されている。

※メイン写真は通常盤のジャケット写真

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『Starkissed』

