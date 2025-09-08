　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 28279(　 25566)
　　　　　 　 　12月限　　　　9542(　　8842)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 31408(　 30637)
　　　　　 　 　12月限　　　 12367(　 12067)
日経225ミニ　 　 9月限　　　283225(　281205)
　　　　　 　 　10月限　　　 16884(　　6884)
　　　　　 　 　11月限　　　　 257(　　 257)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 21719(　 20201)
　　　　　 　 　12月限　　　　8581(　　8581)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 38708(　 37508)
　　　　　 　 　12月限　　　 20048(　 20048)
日経225ミニ　 　 9月限　　　159888(　159888)
　　　　　 　 　10月限　　　　5764(　　5764)
　　　　　 　 　11月限　　　　 564(　　 564)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8285(　　2219)
　　　　　 　 　12月限　　　　5019(　　1547)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21522(　　8639)
　　　　　 　 　12月限　　　 18190(　　8307)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9212(　　8296)
　　　　　 　 　10月限　　　　8000(　　　 0)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11179(　　3852)
　　　　　 　 　12月限　　　　9239(　　3195)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 50305(　 11479)
　　　　　 　 　12月限　　　 47440(　　9748)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11648(　　8238)
　　　　　 　 　10月限　　　　8000(　　　 0)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 13592(　 10410)
　　　　　 　 　12月限　　　 10180(　　7910)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 53509(　 24062)
　　　　　 　 　12月限　　　 48020(　 19963)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 13279(　 13279)
　　　　　 　 　10月限　　　　　68(　　　68)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7589(　　2894)
　　　　　 　 　12月限　　　　5621(　　1909)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 92497(　 16775)
　　　　　 　 　12月限　　　 90541(　 14882)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6652(　　6292)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4273(　　3486)
　　　　　 　 　12月限　　　　1552(　　1352)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 12221(　 10145)
　　　　　 　 　12月限　　　　7734(　　5658)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 40369(　 39265)
　　　　　 　 　10月限　　　　 110(　　 110)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1047(　　 776)
　　　　　 　 　12月限　　　　 485(　　 485)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3818(　　2115)
　　　　　 　 　12月限　　　　3772(　　2099)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2727(　　2241)
　　　　　 　 　12月限　　　　2223(　　2097)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 23014(　 14560)
　　　　　 　 　12月限　　　 20551(　 14177)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8250(　　1166)
　　　　　 　 　12月限　　　　8126(　　1126)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 770(　　 770)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース