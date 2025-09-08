外国証券 先物取引高情報まとめ（9月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 28279( 25566)
12月限 9542( 8842)
TOPIX先物 9月限 31408( 30637)
12月限 12367( 12067)
日経225ミニ 9月限 283225( 281205)
10月限 16884( 6884)
11月限 257( 257)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 21719( 20201)
12月限 8581( 8581)
TOPIX先物 9月限 38708( 37508)
12月限 20048( 20048)
日経225ミニ 9月限 159888( 159888)
10月限 5764( 5764)
11月限 564( 564)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8285( 2219)
12月限 5019( 1547)
TOPIX先物 9月限 21522( 8639)
12月限 18190( 8307)
日経225ミニ 9月限 9212( 8296)
10月限 8000( 0)
11月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11179( 3852)
12月限 9239( 3195)
TOPIX先物 9月限 50305( 11479)
12月限 47440( 9748)
日経225ミニ 9月限 11648( 8238)
10月限 8000( 0)
11月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13592( 10410)
12月限 10180( 7910)
TOPIX先物 9月限 53509( 24062)
12月限 48020( 19963)
日経225ミニ 9月限 13279( 13279)
10月限 68( 68)
11月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7589( 2894)
12月限 5621( 1909)
TOPIX先物 9月限 92497( 16775)
12月限 90541( 14882)
日経225ミニ 9月限 6652( 6292)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4273( 3486)
12月限 1552( 1352)
TOPIX先物 9月限 12221( 10145)
12月限 7734( 5658)
日経225ミニ 9月限 40369( 39265)
10月限 110( 110)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1047( 776)
12月限 485( 485)
TOPIX先物 9月限 3818( 2115)
12月限 3772( 2099)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2727( 2241)
12月限 2223( 2097)
TOPIX先物 9月限 23014( 14560)
12月限 20551( 14177)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 8250( 1166)
12月限 8126( 1126)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20( 0)
TOPIX先物 9月限 770( 770)
日経225ミニ 10月限 13( 13)
11月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース