「日経225オプション」9月限プット手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 11( 11)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 5( 3)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 260( 260)
モルガンMUFG証券 100( 100)
楽天証券 41( 41)
松井証券 36( 36)
SBI証券 48( 32)
ビーオブエー証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 14( 14)
岩井コスモ証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
楽天証券 33( 33)
松井証券 23( 23)
岩井コスモ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
SBI証券 2( 2)
◯4万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 3( 1)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
