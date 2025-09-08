「日経225オプション」9月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 208( 208)
BNPパリバ証券 65( 65)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
松井証券 18( 18)
楽天証券 15( 15)
SBI証券 17( 11)
インタラクティブ証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
立花証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 409( 389)
ソシエテジェネラル証券 113( 113)
BNPパリバ証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 39( 39)
楽天証券 22( 22)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 17( 17)
広田証券 15( 15)
SBI証券 49( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
岩井コスモ証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
あかつき証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 238( 238)
BNPパリバ証券 57( 57)
楽天証券 35( 35)
UBS証券 20( 20)
松井証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 12( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
立花証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1335( 935)
BNPパリバ証券 184( 184)
野村証券 140( 140)
三菱UFJeスマート 126( 126)
SBI証券 474( 116)
楽天証券 87( 87)
松井証券 63( 63)
ソシエテジェネラル証券 43( 43)
広田証券 38( 38)
みずほ証券 30( 30)
HSBC証券 30( 30)
岩井コスモ証券 27( 27)
ビーオブエー証券 26( 26)
インタラクティブ証券 21( 21)
JPモルガン証券 11( 11)
安藤証券 6( 6)
