「日経225オプション」9月限コール手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 11( 5)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 370( 370)
SBI証券 278( 170)
楽天証券 131( 131)
松井証券 93( 93)
三菱UFJeスマート 34( 34)
BNPパリバ証券 25( 25)
フィリップ証券 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
安藤証券 7( 7)
岩井コスモ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
楽天証券 57( 57)
SBI証券 101( 37)
松井証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
BNPパリバ証券 11( 11)
岩井コスモ証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
◯4万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 10( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 601( 601)
SBI証券 601( 231)
楽天証券 168( 168)
松井証券 134( 134)
三菱UFJ証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
三菱UFJeスマート 67( 67)
マネックス証券 53( 53)
JPモルガン証券 52( 52)
バークレイズ証券 50( 50)
BNPパリバ証券 47( 47)
インタラクティブ証券 20( 20)
山和証券 10( 10)
