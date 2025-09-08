「日経225オプション」9月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 181( 181)
BNPパリバ証券 60( 60)
SBI証券 27( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
フィリップ証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4110( 2410)
ゴールドマン証券 880( 880)
フィリップ証券 540( 540)
BNPパリバ証券 501( 301)
ビーオブエー証券 200( 200)
SBI証券 397( 187)
ソシエテジェネラル証券 169( 169)
楽天証券 163( 163)
東海東京証券 100( 100)
三菱UFJeスマート 96( 96)
松井証券 82( 82)
広田証券 75( 75)
JPモルガン証券 52( 52)
シティグループ証券 33( 33)
マネックス証券 17( 17)
安藤証券 15( 15)
大和証券 10( 10)
バークレイズ証券 10( 10)
HSBC証券 10( 10)
インタラクティブ証券 7( 7)
みずほ証券 600( 0)
三菱UFJ証券 300( 0)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 187( 167)
BNPパリバ証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
SBI証券 12( 12)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 273( 273)
SBI証券 119( 59)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
BNPパリバ証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 28( 28)
楽天証券 27( 27)
ゴールドマン証券 19( 19)
松井証券 18( 18)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯4万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 226( 226)
BNPパリバ証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SBI証券 19( 9)
楽天証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
