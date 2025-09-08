Æ£ÇÈ¤ÈIWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç·ãÆÍ
¡¡¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖDRAGON¡¡EXPO1995¡ÁÌµ²æ¡Á¡×¡Ê11·î14Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇIWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr¤È¤ÎÂÐÀï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇÁ´À¹´ü¤Î¥¶¥Ã¥¯¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊËÁ¸±¡£¤¿¤À¡¢¸½Ìò¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï»É·ã¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÈà¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¡Ê¤ä¤ë¤Ê¤é¡Ëº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐÀïÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¼ê¹ç¤ï¤»¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆ°¤±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´ÉôÈà¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡DRAGON¡¡EXPO¤Ï22Ç¯¤«¤é¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Çº£²ó¡¢Æ£ÇÈ¤¬1995Ç¯¤Ë¸Î¡¦À¾Â¼½¤¤µ¤ó¤é¤È´úÍÈ¤²¤·¤¿¶½¹Ô¡ÖÌµ²æ¡×¤ò½é¤á¤Æ´§¤·¤¿¡£Ìµ²æ¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È¿²µ»¤Î¹¶ËÉ¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¡£±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr¤È¤Î°ìÀï¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¡£¥»¥¤¥Ð¡¼Jr¤òÁê¼ê¤ËÁª¤ó¤ÀÆ£ÇÈ¤Ï¡ÖÍèÇ¯55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½Ìò¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç»É·ã¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥»¥¤¥Ð¡¼Jr¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ´¤Î¥«¡¼¥É¡£Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤È¡Ê¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡ËÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²áµî2ÅÙ¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¾¯Ç¯¤Ç¡¢VHS¤ÇÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î»î¹ç¤ò²¿ÅÙ¤È¸«¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹»Ë¾åºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Î1¿Í¤Ç¡¢·É°Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£