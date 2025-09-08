手島優、夫＆1歳長男と「#楽し過ぎる」43歳誕生日に箱根へ家族旅行「幸せそうな笑顔にとても癒されました」
タレントの手島優が7日、自身のインスタグラムを更新。8月27日に迎えた43歳の誕生日を記念して、夫＆“てじっ子”こと長男（1）と家族旅行に出かけたことを報告し、親子3ショットを披露した。
【写真】誕生日の箱根旅行で夫＆長男と親子3ショットを披露した手島優
手島は「去年行って虜になった【箱根強羅 玄】でお誕生日祝いしてもらいました うれしー また来られたぁ うれしー」と報告。「ケーキのろうそくの火はてじっ子が代わりに全部吹き消してくれました…火消すのちょっと楽しみにしてたんだけど……」と、ほほ笑ましいエピソードを明かすとともに、ハッシュタグでは「#家族旅行 #ありがとう #楽し過ぎる」などと感謝の気持ちも記した。
この投稿にファンからは「幸せそうな笑顔にとても癒されました ずっとずっと幸せな時間が続きますように…」「おめでとうございます。素敵な写真です」などのコメントが寄せられている。
手島は2022年11月、一般男性と結婚。23年10月に長男を出産した。
