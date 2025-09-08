サッカー元日本代表MFの本田圭佑（39）が8日までに更新された元サッカー日本代表の鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。14年W杯ブラジル大会で1次リーグ初戦となったコートジボワール戦について振り返った。

今回の動画では10年ワールドカップ南アフリカ大会後から14年ワールドカップブラジル大会までのキャリアを振り返った。

14年ワールドカップブラジル大会の初戦はコートジボワールと激突。スタメン出場した本田は、前半16分に長友のアシストを受けて先制に成功。しかし後半17分、コートジボワールの“エース”ドログバが途中出場。そこから流れも変わり、立て続けに失点して逆転負けを喫した。

本田は「（ドログバが途中出場して）空気が変わったと思います」というひと言から回想した。しかしドログバが途中出場してきて、ドログバのオーラによるものではなかったという。

「彼自身が最初に1、2回ボールを触った時のプレーの仕方が他の選手とは明らかに違った。まだ諦めていないお手本になるようなプレーだった。彼が空気を変えた理由だと思います」と説明した。