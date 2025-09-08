◇都市対抗野球 決勝 三菱自動車岡崎―王子（2025年9月8日 東京D）

元中日で日本歴代最多の通算407セーブをマークしている岩瀬仁紀氏（50）が始球式を行った。

この日のために改めて作った、社会人・NTT東海時代の背番号16のユニホームを着用。現役時代と変わらぬ美しいフォームでストライクを投げ込んだ。

引退後は3度目の始球式だという岩瀬氏は、都市対抗の決勝とあり「普段とちょっと違った緊張感があった。届いて良かった」と笑顔で話した。

NTT東海時代は、98年の都市対抗に新日鉄名古屋の補強選手として出場。「自分のチームでは出られず、5回3失点でした。もう少し投げたかった、という思いがあります」と振り返った。

決勝は自身の出身地である愛知勢の対決。さらに王子は荒木雅博氏、三菱自動車岡崎は川上憲伸氏と、中日時代の同僚が臨時コーチを務めるなどしている。

「どっちを応援していいか分からない」と笑った岩瀬氏は、「社会人はこの都市対抗の舞台を目指して1年頑張っていますから」と両チームの奮闘を期待していた。