9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査した。

【映像】“私服姿”の人気セクシー女優が次々と現れる様子

台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかりの新人セクシー女優・浜辺やよいが潜入調査した。

さっそく浜辺は、空港で参加する女優を出待ちすることに。そこには熱烈な台湾のファンが既に殺到し、浜辺は「すごい人」「朝からこんなに集まる？」と驚愕。ファンに話を聞くと、「朝の6時から待っている」といい、「石川澪」、「河北彩伽」、「青空ひかり」「神木麗」などそれぞれの推しについてを教えてくれた。また、女優が到着したら、「アピールします」と推しのための花束が用意されていた。

お昼を過ぎると、小野六花が登場し、大きな歓声が上がる。続いて、古乃ほの、葵いぶき、石川澪、伊藤舞雪、宮下玲奈、七沢みあ、小湊よつ葉、七ツ森りり、明日葉みつは、七島舞、桜空もも、瀬戸環奈、浅野こころ、未歩なな、白石茉莉奈らが私服姿で現れ、ファンから熱烈な歓迎を受けた。その後、女優たちはバスでイベント会場へと向かった。