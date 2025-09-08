俳優勝村政信（62）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。娘の彼氏への接し方を明かした。

勝村はベーシストの吉田建が「娘の付き合ってる彼氏と2人で飲みに行くよ」と話したのを聞いた時に「すごいかっこいいな。そういうふうになりたい」と思ったことを打ち明けた。そのため娘が高校生の頃、初めて彼氏を連れてきた時も普通に接したと振り返った。

そして、娘と彼氏がカフェで勉強していた時、近くにいたのでちょっと寄ったとことがあると明かした。そして「もう、1杯目を飲み干してたので、『じゃあ、お茶買ってくるから』って。その時、お金余ったカードがあったんで『よかったらこれで、また無くなったら飲みな』って言って、ちょっと話をして『じゃあ、勉強頑張ってね』みたいな」と明かした。

すると「そこに居座るんじゃなくて」「よきタイミングで去るんだ」の声が掛かり、勝村は「たぶん、それ大事。あまりしつこくしちゃうと嫌がられるから」と語った。

勝村は先月21日、自身のX（旧ツイッター）で「娘が入籍した」「本物のおじいちゃん予備軍」「初の息子が 突然大きな息子ができました」と報告している。