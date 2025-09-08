ORANGE RANGEによるコンセプトツアー＜RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025＞の初日・福岡公演が9月6日(土)Zepp Fukuokaにて開催された。

◆ライブ写真

本ツアーは発表済オリジナルアルバムにフォーカスした内容で、約6年ぶり6度目の開催となる。今回は2009年に発売された6枚目のオリジナルアルバム『world world world』を軸にパフォーマンス披露。TikTokで4億回再生を超え、世代を超えて大ヒット中の「おしゃれ番長 feat.ソイソース」や今話題のヒット曲など大盛り上がりの内容で今年の夏の勢いを感じさせるライブとなった。

ORANGE RANGEはツアー最終日の10月4日(土)のZepp DiverCityまで全国8都市9公演を一気に駆け抜ける。

また、最新曲「トワノヒカリ」の配信日が10月15日(水)に、CDリリース日が10月22日(水)に決定し、ジャケットもあわせて公開された。

今楽曲は芥川なお原作のベストセラー純愛小説を、『余命10年』や『いま、会いにゆきます』などを手掛けてきた脚本家の岡田惠和と、「美しい彼」シリーズで注目を集める若手映画監督・酒井麻衣が、世代を跨いだ新鮮なタッグで実写化する映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌。

主演の當真あみを筆頭に、齋藤潤、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリアらキャスト陣も話題となっている作品で、すでに本予告映像では一部視聴が可能だ。

▲「トワノヒカリ」ジャケット

「花」のキャッチフレーズでもあった“泣けるレンジ”を掲げる今楽曲に対し、公開されたジャケットもまた「花」を彷彿させるものになっている。制作秘話も今後のインタビューで語られる予定とのことだ。

■「トワノヒカリ」

配信日：2025年10月15日(水)

CDパッケージリリース日：2025年10月22日(水) Spotify/Apple Musicの事前登録はこちらから

https://orangerange.lnk.to/towanohikari_PAPS 【完全生産限定盤】CD＋BD （品番：SRCL-13413〜13414） ￥5,500 (税込) ￥5,000 (税抜) ＜収録曲＞

Disc1[CD]

01.トワノヒカリ

02.Precious

03.マジで世界変えちゃう5秒前 -naotohiroyama remix-

04.トワノヒカリ -Instrumental- Precious -Instrumental- Precious -Instrumental- Disc2[Blu-ray]

01.イケナイ太陽 Music Video 令和ver.

02.トワノヒカリ Music Video

03.トワノヒカリ Making of Music Video ＜収録内容＞

映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌「トワノヒカリ」の他、初収録の「Precious」や今年リリースの「マジで世界変えちゃう5秒前」のnaotohiroyama remix ver.が収録。

Blu-rayには「トワノヒカリ」Music VideoやMusic Videoのメイキング映像が収録予定。 CD購入はこちらから

https://ORANGERANGE.lnk.to/Towanohikari

■映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』

2025年10月17日（金）全国公開 （C）2025「ストロベリームーン」製作委員会 ◆イントロダクション

子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていく２人は、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶える。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされる、萌の思いとは…。 「令和イチ泣ける」と話題の純愛小説の実写映画化として豪華実力派キャスト＆アーティストが集結し、この秋ついに大スクリーンへ登場する本作。キャスト、製作陣、アーティストそれぞれの熱く瑞々しい想いが紡ぎ出す、感動のヒューマン・ラブストーリーをお楽しみにお待ちください！ ◆作品情報

原作：芥川なお「ストロベリームーン」（すばる舎）

脚本：岡田惠和

監督：酒井麻衣

音楽：富貴晴美

主題歌：ORANGE RANGE「トワノヒカリ」（Sony Music Labels Inc.）

出演：當真あみ 齋藤 潤 ／ 杉野遥亮 中条あやみ

池端杏慈 黒崎煌代 吉澤要人

伊藤健太郎 泉澤祐希 池津祥子 橋本じゅん

田中麗奈 ユースケ・サンタマリア

配給：松竹

（C）2025「ストロベリームーン」製作委員会 公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/

公式SNS：stmoon_movie

◾️＜RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025＞

https://orangerange.com/feature/rwd025 ◆チケット料金

1Fスタンディング：5,800円（税込）

2F指定席：6,300円（税込）

2F親子席：大人6,300円（税込）/ 子供2,500円（税込）

※全てドリンク代別

※広島・石川公演は1Fスタンディングのみの受付になります。 2025年9月6日（土）福岡・ Zepp Fukuoka 16:45/17:30

2025年9月7日（日）広島・広島CLUB QUATTRO 16:45/17:30

2025年9月12日（金）愛知・Zepp Nagoya 17:30/18:30

2025年9月13日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

2025年9月15日（月・祝）石川・金沢EIGHT HALL 16:30/17:00

2025年9月21日（日）宮城・SENDAI GIGS 16:45/17:30

2025年9月23日（火・祝）北海道・Zepp Sapporo 16:45/17:30

2025年10月3日（金）東京・Zepp DiverCity 17:30/18:30

2025年10月4日（土）東京・Zepp DiverCity 16:00/17:00