突然の石破首相の退陣表明 石川県内の受け止めは？ 与野党関係者の反応は？
7日に入ってきた石破首相退陣表明のニュース。突然の退陣劇、石川県内ではどう受け止められたのでしょうか。
7日、緊急会見を開き、退陣する意向を表明した石破首相。
街の人たちの目に、今回の退陣劇はどう映ったのでしょうか。
街の人は：
「支持がそんなに集まっていなかったんじゃないかと思います。就任した時から、終わりは始まっていたと思います」
「石破さんが辞める前のいろいろな過程が、裏金問題とか、そういう問題があって、それをみんな石破さんに押し付けるというか、それで辞めさせるというのが、ちょっと違うんじゃないか。自民党全体が考えた方がいいのかなと思いますけれど」
総裁選の前倒しを求めるのか、求めないのか… その対応を協議してきた自民党石川県連。
県連としては、結論を出さずに終幕となりました。
自民党石川県連・福村 章 最高顧問：
「(総裁選の)投票という是か非かをやりますと、おそらくどちらが負けようが自民党は大きく2つに分断をされますよ。正しい判断だと思います」
自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：
「自民党は信頼を失っておりますので、(新総裁には)この人のいうことはもういっぺん耳を傾けてみようと思うような方に、私はなってもらいたい」
一方、野党第一党の立憲民主党は…
立憲民主党・一川 政之 幹事長：
「参議院選挙の結果が出てからしばらく経っていますし、その際に訴えていた政策、それが全然進んでいないと、そういうことを考えると、やっぱり(退陣が)遅いなという印象を持っています。自民党の総裁がだれになろうと、できる連携協議というのは、進めていかなければいけないんだろうと思います」
永田町の風は、石川県内にどう影響するのか。
自民党は今後、総裁選挙を実施し、新たな総裁を選出することになります。