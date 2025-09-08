¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡ä³«ºÅ·èÄê¡£ÍèÇ¯¿·AL¡õ¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½¹ð
ËÜÆü8Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç25 ¡ÁTHE OVE§Á¡Á¡ä¤ò¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï2018Ç¯°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖTHE OVE§Á¡×¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡È³×Ì¿¡É¤Ëµ¯°ø¤·¡¢¡ÖREVO¡×¤ò¡ÈÈ¿Å¾¡É¤µ¤»¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯º£¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤Î³×Ì¿¤ò¤ª¤³¤·Â³¤±¡¢ÍèÇ¯¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ölove up! ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
25¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥ô¥£¥ô¥¡¡¼¥Á¥§¡×¤äNHK¹Åç ÈïÇú80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¸ÀÅÁ ¡½¤³¤È¤Å¤Æ¡½¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE REVO¡×¤Ê¤ÉÄ¾¶á¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤âÈà¤é¤¬³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÂª¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤Ê¤¤²»³Ú¤òÄÉµá¤·¡¢ºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ËÜºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÂ³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤Ê¤ªº£·îËö¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±ýÇ¯¤Î³Ú¶Ê·²¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfoo?¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¡ã¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç25 ¡ÁTHE OVE§Á¡Á¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.pornograffitti.jp/rp25/
¢§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë16:00³«¾ì¡¡17:00³«±é
2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë17:00³«¾ì¡¡18:00³«±é
2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë21:00³«¾ì¡¡22:30³«±é¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸ø±é ¢¨love up! ²ñ°÷¸ÂÄê¡Ë
¢§²ñ¾ì
¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡¡»ØÄêÀÊ¡§16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄêÀÊ¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢§love up! ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö
9·î8Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë23:59
¢£¡ÖTHE REVO¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://pornograffitti.lnk.to/THEREVO
¢£¡ÖTHE REVO¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡
2025Ç¯11·î19Æü(¿å)È¯Çä
https://pornograffitti.lnk.to/therevo_CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×BD¡Û
¼ýÏ¿¶Ê¡§3¶Ê¡¡
¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of MUSIC VIDEO
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of PHOTO SHOOTING¡¡
ÉõÆþ¡§¡ÖTHE REVO¡×PHOTO BOOK
²Á³Ê¡§¡ï2,700(ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×DVD¡Û
¼ýÏ¿¶Ê¡§3¶Ê¡¡
¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of MUSIC VIDEO
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of PHOTO SHOOTING¡¡
ÉõÆþ¡§¡ÖTHE REVO¡×PHOTO BOOK
²Á³Ê¡§¡ï2,500(ÀÇ¹þ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¼ýÏ¿¶Ê¡§3¶Ê¡¡
²Á³Ê¡§¡ï1,500(ÀÇ¹þ)
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û(¥¢¥Ë¥áÈ×)
¼ýÏ¿¶Ê¡§3¶Ê¡¡
±ÇÁüÆÃÅµ¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü
²Á³Ê¡§¡ï1,800(ÀÇ¹þ)
¡¡
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
ÊüÁ÷ÆüÄø¡§Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30
ÊüÁ÷¶É¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ËÙ±Û¹ÌÊ¿(½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
Áí´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê·ò»Ê¡¡´ÆÆÄ¡§Ãæ»³Æà½ïÈþ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹õÅÄÍÎ²ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥ë¥Õ¥§)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÇÏ±Û²ÅÉ§¡¦¾®ÅÄÅèÆ·
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÈËÈþ¡¦´Ý»³Í³µª»Ò(¥¢¥È¥ê¥¨¥à¥µ)¡¡¿§ºÌÀß·×¡§µÆÃÏÏÂ»Ò(Wish)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß· µ®»Ë¡¡3DCG´ÆÆÄ¡§°ÂÅìÍÆÂÀ¡¡ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸¡¡²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖTHE REVO¡×¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
¢§À¼¤Î½Ð±é
ÎÐÃ«½Ðµ×¡§»³²¼Âçµ±
¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ
»àÊÁÌÚÄ¤¡§Æâ»³¹·µ±
¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡§ÂçÄÍÌÀÉ×¡¿¿ÀÃ«¹À»Ë
and more Heroes & Villains¡Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://heroaca.com/
¸ø¼°X¡§http://twitter.com/heroaca_anime
¸ø¼°Instagram¡§http://instagram.com/heroaca_insta/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@heroaca_anime
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§http://www.ytv.co.jp/heroaca/
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãFANCLUB UNDERWORLD 6¡ä
09·î29Æü(·î)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
09·î30Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open13:00 / start14:00
09·î30Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open17:00 / start18:00
10·î04Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
open17:00 / start18:00
10·î05Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
open13:00 / start14:00
10·î08Æü(¿å)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
10·î10Æü(¶â)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
open18:00 / start19:00
10·î14Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦Zepp OSAKA BAYSIDE
open18:00 / start19:00
10·î15Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦Zepp OSAKA BAYSIDE
open13:00 / start14:00
10·î15Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦Zepp OSAKA BAYSIDE
open17:00 / start18:00
10·î19Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle
open17:00 / start18:00
10·î22Æü(¿å)¡¡¹Åç¡¦¹Åç CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
10·î23Æü(ÌÚ)¡¡¹Åç¡¦¹Åç CLUB QUATTRO
open13:00 / start14:00
10·î25Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
10·î28Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
10·î29Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open13:00 / start14:00
10·î29Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open17:00 / start18:00
10·î31Æü(¶â)¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì(»öÁ°Í¹Á÷)
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë²ñ¾ìµ¬Äê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë