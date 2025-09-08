HANA¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡ÖBAD LOVE¡×MV¸ø³«
HANA¤Î¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤¬ËÜÆü8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖBAD LOVE¡×¤Ï¡¢JISOO¡¢MOMOKA¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¡¢NAOKO¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¶ÉÕ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤¬Â¸Ê¬¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µö¤·¤¿¤¤¤±¤Éµö¤»¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê³ëÆ£¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£MAHINA¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ó¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤À¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤È¤é¤ï¤ìÇÑÔÒ¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òMAHINA¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥ê¥¢¥¹³î¤Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÈºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±éµ»¤Ï¡¢HANA¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¸½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ê²½¤ò»ß¤á¤Ê¤¤HANA¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖBAD LOVE¡×
2025.09.08 Mon. Digital Release
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hana-brave.lnk.to/BADLOVE
¡ÖROSE - From THE FIRST TAKE¡×
2025.09.05 Fri. Digital Release
¡¡ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hana-brave.lnk.to/ROSE_TFT
¡¡YouTube»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡§https://www.youtube.com/watch?v=XY3J5C62fMM
¡ÖBlue Jeans - From THE FIRST TAKE¡×
2025.09.05 Fri. Digital Release
¡¡ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hana-brave.lnk.to/BlueJeans_TFT
¡¡YouTube»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡§https://www.youtube.com/watch?v=TSnLSbEqUNU
Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡Ú°¦ÃÎ¡Û2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) / 3·î8Æü(Æü)
¡Ú°ñ¾ë¡Û2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯3·î29Æü(Æü)
¡ÚÊ¡²¬¡Û2026Ç¯4·î3Æü(¶â) / 4·î4Æü(ÅÚ)
¡Ú¹Åç¡Û2026Ç¯4·î10Æü(¶â)
¡Ú²¬»³¡Û2026Ç¯4·î12Æü(Æü)
¡ÚÂçºå¡Û2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ) / 4·î19Æü(Æü)
¡Ú¹áÀî¡Û2026Ç¯4·î26Æü(Æü)
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)
¡ÚµÜ¾ë¡Û2026Ç¯5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) / 5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)
¡ÚÀéÍÕ¡Û2026Ç¯5·î9Æü(ÅÚ)
¡ÚÊ¼¸Ë¡Û2026Ç¯5·î22Æü(¶â) / 5·î23Æü(ÅÚ)
¡ÚÀÅ²¬¡Û2026Ç¯6·î7Æü(Æü)
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û2026Ç¯6·î19Æü(¶â) / 6·î20Æü(ÅÚ)
¡ÚµþÅÔ¡Û2026Ç¯6·î26Æü(¶â)
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯7·î11Æü(ÅÚ) / 7·î12Æü(Æü)
¡ÚÀÐÀî¡Û2026Ç¯7·î18Æü(ÅÚ)
¡Ú¿·³ã¡Û2026Ç¯7·î20Æü(·î¡¦½Ë)
