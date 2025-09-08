アリアナ・グランデに最優秀ビデオ賞、BLACK PINKロゼ＆リサも受賞＜MTV VMAs 2025＞
米MTVが主宰するミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式として知られるMTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）が、現地時間9月7日に、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された。レディー・ガガが最多4冠に輝き、アリアナ・グランデは最優秀ビデオ賞を獲得。BLACK PINKロゼ＆リサも受賞した。
【写真】サブリナ・カーペンター真っ赤なシースルードレスで登場
Varietyによると、今年、最多12部門にノミネートされていたガガは、マディソン・スクエア・ガーデンで行うコンサートを1時間繰り下げて、授賞式に出席。アーティスト・オブ・ザ・イヤー賞など、見事最多4部門でトロフィーを獲得した。
次点となったのは、3部門を獲得したアリアナ・グランデとサブリナ・カーペンター。アリアナはビリー・アイリッシュの「Birds of a Feather」、ケンドリック・ラマーの「Not Like Us」、レディー・ガガ＆ブルーノ・マーズの「Die With a Smile」、ロゼ＆ブルーノ・マーズの「Apt.」、サブリナの「Manchild」、ザ・ウィークエンド＆プレイボーイ・カルティの「Timeless」を抑え、見事「Brighter Days Ahead」で最優秀ビデオ賞を獲得。サブリナは最優秀年間アルバム賞などに輝いた。
また、マライア・キャリーがビデオ・ヴァンガード賞を獲得。BLACK PINKロゼは「Apt.」でソング・オブ・ザ・イヤー賞を、リサは「Born Again」でベストK−POP賞を獲得するなど快挙を達成した。
受賞結果は以下の通り。
＜最優秀ビデオ賞／VIDEO OF THE YEAR＞
アリアナ・グランデ「Brighter Days Ahead」
＜最優秀アーティスト賞／ARTIST OF THE YEAR＞
レディー・ガガ
＜最優秀楽曲賞／SONG OF THE YEAR＞
ロゼ＆ブルーノ・マーズ「Apt.」
＜最優秀ポップアーティスト賞／BEST POP ARTIST＞
サブリナ・カーペンター
＜最優秀新人賞／BEST NEW ARTIST＞
アレックス・ウォーレン
＜最優秀プッシュ・パフォーマンス賞／PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
＞
KATSEYE「Touch」
＜最優秀コラボレーション賞／BEST COLLABORATION＞
レディー・ガガ＆ブルーノ・マーズ「Die With a Smile」
＜最優秀ポップ・ビデオ賞／BEST POP＞
アリアナ・グランデ「brighter days ahead」
＜最優秀ヒップホップ・ビデオ賞／BEST HIP HOP＞
Doechii「Anxiety」
＜最優秀R＆B・ビデオ賞／BEST R＆B＞
マライア・キャリー 「Type Dangerou」
＜最優秀オルタナティブ・ビデオ賞／BEST ALTERNATIVE＞
sombr「back to friends」
＜最優秀ロック・ビデオ賞／BEST ROCK＞
コールドプレイ「ALL MY LOVE」
＜最優秀ラテン・ビデオ賞／BEST LATIN＞
シャキーラ「Soltera」
＜最優秀K‐POPビデオ賞／BEST K‐POP＞
LISA ft. Doja Cat ＆ RAYE「Born Again」
＜最優秀アフロビート賞／BEST AFROBEATS＞
タイラ「PUSH 2 START」
＜最優秀カントリー賞／BEST COUNTRY＞
ミーガン・モロニー「Am I Okay？」
＜ビデオ・フォー・グッド賞／VIDEO FOR GOOD＞
チャーリー・XCX「Guess featuring Billie Eilish」
＜最優秀監督賞／BEST DIRECTION＞
レディー・ガガ「Abracadabra」
＜最優秀撮影賞／BEST CINEMATOGRAPHY＞
ケンドリック・ラマー「Not Like Us」
＜最優秀視覚効果賞／BEST VISUAL EFFECTS＞
サブリナ・カーペンター「Manchild」
＜最優秀振付賞／BEST CHOREOGRAPHY＞
Doechii「Anxiety」
＜最優秀アートディレクション賞／BEST ART DIRECTION＞
レディー・ガガ「Abracadabra」
＜最優秀編集賞／BEST EDITING＞
テイト・マクレー「Just Keep Watching (from F1(R) The Movie)」
＜最優秀サマーソング賞／SONG OF SUMMER＞
テイト・マクレー「Just Keep Watching (from F1(R) The Movie)」
＜最優秀グループ賞／GROUP OF THE YEAR＞
BLACKPINK
＜最優秀年間アルバム賞／ALBUM OF THE YEAR＞
サブリナ・カーオエンター『Short n’ Sweet』
【写真】サブリナ・カーペンター真っ赤なシースルードレスで登場
Varietyによると、今年、最多12部門にノミネートされていたガガは、マディソン・スクエア・ガーデンで行うコンサートを1時間繰り下げて、授賞式に出席。アーティスト・オブ・ザ・イヤー賞など、見事最多4部門でトロフィーを獲得した。
また、マライア・キャリーがビデオ・ヴァンガード賞を獲得。BLACK PINKロゼは「Apt.」でソング・オブ・ザ・イヤー賞を、リサは「Born Again」でベストK−POP賞を獲得するなど快挙を達成した。
受賞結果は以下の通り。
＜最優秀ビデオ賞／VIDEO OF THE YEAR＞
アリアナ・グランデ「Brighter Days Ahead」
＜最優秀アーティスト賞／ARTIST OF THE YEAR＞
レディー・ガガ
＜最優秀楽曲賞／SONG OF THE YEAR＞
ロゼ＆ブルーノ・マーズ「Apt.」
＜最優秀ポップアーティスト賞／BEST POP ARTIST＞
サブリナ・カーペンター
＜最優秀新人賞／BEST NEW ARTIST＞
アレックス・ウォーレン
＜最優秀プッシュ・パフォーマンス賞／PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
＞
KATSEYE「Touch」
＜最優秀コラボレーション賞／BEST COLLABORATION＞
レディー・ガガ＆ブルーノ・マーズ「Die With a Smile」
＜最優秀ポップ・ビデオ賞／BEST POP＞
アリアナ・グランデ「brighter days ahead」
＜最優秀ヒップホップ・ビデオ賞／BEST HIP HOP＞
Doechii「Anxiety」
＜最優秀R＆B・ビデオ賞／BEST R＆B＞
マライア・キャリー 「Type Dangerou」
＜最優秀オルタナティブ・ビデオ賞／BEST ALTERNATIVE＞
sombr「back to friends」
＜最優秀ロック・ビデオ賞／BEST ROCK＞
コールドプレイ「ALL MY LOVE」
＜最優秀ラテン・ビデオ賞／BEST LATIN＞
シャキーラ「Soltera」
＜最優秀K‐POPビデオ賞／BEST K‐POP＞
LISA ft. Doja Cat ＆ RAYE「Born Again」
＜最優秀アフロビート賞／BEST AFROBEATS＞
タイラ「PUSH 2 START」
＜最優秀カントリー賞／BEST COUNTRY＞
ミーガン・モロニー「Am I Okay？」
＜ビデオ・フォー・グッド賞／VIDEO FOR GOOD＞
チャーリー・XCX「Guess featuring Billie Eilish」
＜最優秀監督賞／BEST DIRECTION＞
レディー・ガガ「Abracadabra」
＜最優秀撮影賞／BEST CINEMATOGRAPHY＞
ケンドリック・ラマー「Not Like Us」
＜最優秀視覚効果賞／BEST VISUAL EFFECTS＞
サブリナ・カーペンター「Manchild」
＜最優秀振付賞／BEST CHOREOGRAPHY＞
Doechii「Anxiety」
＜最優秀アートディレクション賞／BEST ART DIRECTION＞
レディー・ガガ「Abracadabra」
＜最優秀編集賞／BEST EDITING＞
テイト・マクレー「Just Keep Watching (from F1(R) The Movie)」
＜最優秀サマーソング賞／SONG OF SUMMER＞
テイト・マクレー「Just Keep Watching (from F1(R) The Movie)」
＜最優秀グループ賞／GROUP OF THE YEAR＞
BLACKPINK
＜最優秀年間アルバム賞／ALBUM OF THE YEAR＞
サブリナ・カーオエンター『Short n’ Sweet』