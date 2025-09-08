今っぽヘアの「レイヤーカット」→【40・50代】はこう取り入れるべし！！

重く見えがちな髪に軽やかな動きを与えてくれるレイヤーカット。大人世代の髪に取り入れると、上品さを残しつつ若々しい雰囲気も期待できるのが魅力です。今回は、40・50代に自然になじむレイヤーヘアを紹介します。

清潔感バツグン！ くすみベージュのレイヤースタイル

最初にご紹介するのは、清潔感のあるくすみベージュのレイヤースタイルです。肩ではねる長さのミディアムボブにレイヤーを入れることで、動きが加わり表情豊かな仕上がりに。プツっと残した毛先が可愛らしさを添えた、軽やかにまとまる大人のレイヤースタイルです。

外ハネをきかせた、レイヤーミディ

こちらも、くすみベージュをベースにしたレイヤーミディです。トップはゆるく巻いて動きを出し、毛先は外ハネに仕上げることで軽やかさを演出しています。落ち着いた色味とナチュラルな動きの組み合わせで、華やかさを加えながらも上品さを損なわないデザインに仕上がりました。

艶をまとった、ピンクブラウンレイヤー

続いてご紹介するのは、角を残すようレイヤーを入れたミディアムスタイル。まろやかなピンクブラウンが艶を引き立て、髪全体を柔らかく見せてくれます。ベースはラウンド型に整えられており、立体的なシルエットを演出。甘さを抑えつつも女性らしさを感じさせる仕上がりが、大人世代にも取り入れやすそうです。

ウルフマッシュで仕上げる、エレガントレイヤー

最後にご紹介するのは、マッシュベースにレイヤーを重ねた、フェミニンなウルフスタイル。ベースは重さを残しながら、トップは軽くなりすぎないようにハイレイヤーでバランスを調整。ボリュームが自然に出やすく、ふんわりとしたシルエットに仕上がるのが魅力です。

