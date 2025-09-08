伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ56歳、美プロポーションで魅了 ノースリーブ姿に絶賛の声
昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、8日までにインスタグラムを更新。近影を披露した。
【写真】かとうれいこ56歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売する。
インスタグラムでは美しさあふれるなどを度々投稿。今回は「テレ東 激推し！今夜もドル箱 9月9日（火） 深夜1時06分〜放送です！ 橋本志穂さんと一緒に 出演しました」と、出演番組のオフショットを投稿した。ノースリーブの衣装を着用しており、ファンからは称賛のコメントが多数寄せられている。
■かとうれいこ
1969年生まれの55歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
