175cm¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥ë¡¡Ì¥ÎÏ¤µ¤¯Îö¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¹ßÎ×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉ±ß·¤á¤°¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¡¼¥¹¥È21Åìµþ¡×¤Î¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û175cm¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥ë¡¦É±ß·¤á¤°¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡É±ß·¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè3²ó »ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢É±ß·¤ÏÆÃµ»¤Î¡ÖÂ¨¶½¥¤¥é¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¤¿¤«¤·¤Î»÷´é³¨¤ò¸«»ö¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ÆÂç¸Ô³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¿È¤ÇÄ¹¤¤µÓ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ±ß·¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¡¼¥¹¥È21Åìµþ¡×¤Î¥×¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¡×¤Î°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤°¤ê¤ó¤Î¿åÃå»Ñ¤Ï´ãÊ¡¤¹¤®¤À¤·ºÇ¹â¤À¤·¹¬¤»¤À¤¡¡×¡Ö¤á¤°¤¿¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤À¤è¡¼¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É±ß·¤á¤°¤Ï¡¢2001Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£¥é¥¤¥Ö¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNEON MAZE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉ±ß·¤á¤°¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@s2__mg27¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û175cm¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥ë¡¦É±ß·¤á¤°¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡É±ß·¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè3²ó »ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢É±ß·¤ÏÆÃµ»¤Î¡ÖÂ¨¶½¥¤¥é¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¤¿¤«¤·¤Î»÷´é³¨¤ò¸«»ö¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ±ß·¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¡¼¥¹¥È21Åìµþ¡×¤Î¥×¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¡×¤Î°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤°¤ê¤ó¤Î¿åÃå»Ñ¤Ï´ãÊ¡¤¹¤®¤À¤·ºÇ¹â¤À¤·¹¬¤»¤À¤¡¡×¡Ö¤á¤°¤¿¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤À¤è¡¼¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É±ß·¤á¤°¤Ï¡¢2001Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£¥é¥¤¥Ö¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNEON MAZE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉ±ß·¤á¤°¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@s2__mg27¡Ë