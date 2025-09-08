水沢アリー（2014年撮影）

　タレント、実業家の水沢アリーが8日に自身のインスタグラムを更新し、7年ぶりに髪色を黒に戻したことを報告。レアな水沢の黒髪ロングヘアの魅力に、コメント欄で称賛が巻き起こっている。

　先月にはABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』で5年ぶりのバラエティ出演を飾り、実業家に転身したことを報告。活動については「半分海外に住んでいて、日本の会社とハリウッドセレブを繋げる仕事」「日本の企業がハリウッドセレブを広告に起用したいときに、私が間に入る」と説明していた。

　そんな水沢はこの日、「誕生日を迎えて7年ぶりのクロカミロング！色々な髪色を楽しもう」と黒のタートルネックに黒髪というシックな出で立ちで、キリッとした流し目を決めるショットを公開している。

　コメント欄には「カッコいい〜♪」といった声が寄せられている。

