水沢アリー、7年ぶりに“黒髪ロング”に「カッコいい〜」と反響
タレント、実業家の水沢アリーが8日に自身のインスタグラムを更新し、7年ぶりに髪色を黒に戻したことを報告。レアな水沢の黒髪ロングヘアの魅力に、コメント欄で称賛が巻き起こっている。
【写真】こんなに変わる!? 水沢アリー、黒髪ロングで大人の魅力（全4枚）
先月にはABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』で5年ぶりのバラエティ出演を飾り、実業家に転身したことを報告。活動については「半分海外に住んでいて、日本の会社とハリウッドセレブを繋げる仕事」「日本の企業がハリウッドセレブを広告に起用したいときに、私が間に入る」と説明していた。
そんな水沢はこの日、「誕生日を迎えて7年ぶりのクロカミロング！色々な髪色を楽しもう」と黒のタートルネックに黒髪というシックな出で立ちで、キリッとした流し目を決めるショットを公開している。
コメント欄には「カッコいい〜♪」といった声が寄せられている。
引用：「水沢アリー」インスタグラム（＠ally_mizusawa）
