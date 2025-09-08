石破茂首相の辞任表明を受けて、2025年9月8日の報道・情報ワイドの各番組は、「辞任決断の舞台裏」とか「次の総裁は誰になるのか」という話題に多くの時間を割いたが、ちょっと別の視点から、すったもんだの末にこんな結末でいいのかと疑問を呈したのは、かつては自民党議員も経験した杉村太蔵氏（政治評論家）だ。

「どんな人でも1年じゃなかなか仕事できない」

「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演した杉村氏は、「どんな人でも1年じゃなかなか仕事できないですよ。最低3年やって......。そういう政治を作ってほしいなというのが僕の考えです」と、釈然としない様子でコメントした。石破首相はいま辞任すべきではないというのだ。

これに対して、ゲストの田崎史郎氏（政治評論家）が「自民党という会社の中で、何か大きな損失が生じた。その時に社長が何も責任を取らなかったら、社員はやる気がなくなるわけですよ」と反論すると、「辞めろっていう政治が、僕は間違っていると思います」と納得しない。

「これでは、党内でだれも応援しなくなる」

「（自民党は）参院選挙で負けましたが、これを一つの世論だと聞いて、しっかり政策論争して、よりいいものにしていこうと（党内を立て直す）。で、政権交代はあくまでも総選挙（衆院選挙）。そうしていかないと、もう、菅（義偉）さんの時もわずか1年で終わっちゃう。岸田（文雄）さんの時も3年たったら、だれも党内で応援しなくなる。こういう政治がずっと続くということのほうが、日本の国益を失うんではないかというのが僕の考えなんです」

田崎氏が言うように自民党が会社だったら、業績予想が外れて減益が出るたびに社長は交代しなければならなくなる。そうではないと、杉村さんは言うのだ。

