¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¡Ê¡²¬¤Î³¹¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤Ë´üÂÔ¡©¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬8Æü¡¢°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ä¾®ÎÓ ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤âÎ©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ËÂ³¤¤¤Æ2°Ì¤À¤Ã¤¿¹â»Ô Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢3°Ì¤À¤Ã¤¿¾®Àô ÇÀ¿åÁê¤é¤¬Î©¸õÊä¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£Ê¡²¬¤Î³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¡£¹ñÆâ½Å»ë¤ÎÀ¯ºö¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢½÷À¤¬¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¼£¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¡ÖËÍ¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£¤è¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡£¼ã¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¡×
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£·Êµ¤¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬Áª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¡¦¸Å²ìÆÆ ½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¡Ê´±Ë¼Ä¹´±¤Î¡ËÎÓÀèÀ¸¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À§Èó±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Àº£¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤É¤¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¸·¤·¤¤À¯¼£¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»²±¡Áª¤«¤é50Æü¤¬·Ð²á¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë1¤«·î¡¢¼«Ì±ÅÞÆâÉô¤ÎÌÂÁö¤ÇÀ¯¼£¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÃæ¡¢²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¡£