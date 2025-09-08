Kroi、『SAKAMOTO DAYS』OPは「“89秒”でインパクトを残すためにサビを2回入れ込んだ」【インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。
圧倒的な音楽センスとパフォーマンスで音楽ファンを魅了しているKroi。新曲『Method』は、アニメ『SAKAMOTO DAYS』の第2クールオープニング・テーマのために書き下ろした、ファンキーでワクワクするナンバーだ。
内田「僕たちが担当する第2クールは、日常と戦闘シーンのコントラストが強くなる展開だったので、陽気な空気感とシリアスな雰囲気、どちらも感じるような曲を、アニメのオープニングという、89秒の中でどう見せていくかを考えて制作していきました」
長谷部「89秒という短い中でインパクトを残すために、サビが2回も出てくるんです。ものすごく攻めつつも、キャッチーで勢いのある曲になりました」
千葉「オープニング曲って、盛り上げるテンションのものが多いんですが、この曲は程よいテンション感になっていますし、Kroiのライブ感もある、いいバランスの曲になっています」
益田「ただ、疾走感がある分、ロックに聴こえてしまわないように、ファンキーなドラムを叩くことに注力しました。ライブでみなさんがどう盛り上がってくれるのか、すごく楽しみです」
才能ゆえに近寄りがたく見える彼らだが、本人たちはとても仲が良く、つねにいい空気が流れている。
関「メンバー全員が、普通の友達でもあるので、言いにくいこともないですし、毎日あったことの報告も当たり前のようにしていますね」
長谷部「以前、1週間の音楽合宿をした直後に、全員でディズニーランドに行ったんですが、僕は足に怪我をして、車椅子に乗っていたんです。その日はメンバーがじゃんけんで順番に押してくれて、全力で遊びきりました（笑）」
内田「毎日友達と一緒に遊んで、音楽を作れるいまの現状は、すごく幸せなのかもしれません（笑）」
取材・文＝吉田可奈、写真＝キムラタカヒロ
くろい●R&B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド。2018年2月に結成。21年6月には1st Album『LENS』でメジャーデビュー。25年2月には横浜・ぴあアリーナMMでの単独公演を行った。
