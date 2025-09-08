山下幸輝、高橋恭平との『ストロボ・エッジ』コンビSHOTに「特大コラボすぎる！」「2人ともかっこいい」

9月7日、山下幸輝がInstagramを更新した。

【写真】高橋恭平との『ストロボ・エッジ』共演コンビSHOT公開

10月31日よりWOWOWで放送・配信スタートする連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』に出演する山下。放送に先駆けて、9月6日に開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』には山下、なにわ男子・高橋恭平ら同作のキャストが登場し、スペシャルステージを披露した。

山下はこの日の投稿で、「恭平くんと」とコメントし、イベントで共演した高橋との2ショットを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「特大コラボすぎる！」「2人ともかっこいい」「この2人のツーショットやばい」「仲良しでかわいーー！」「イケメンコンビだね〜」「推しと推しでうれしい」などの反響があった。

高橋と福本莉子がダブル主演を飾る『ストロボ・エッジ』は、今回Season1／Season2の2部作で放送・配信。主人公の2人を軸に、それぞれが片想いを胸に秘めながら揺れ動く高校生たちの青春群像劇を、あたたかさと蒼さを帯びた瑞々しいタッチで描く青春ラブストーリーとなっている。