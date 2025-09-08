令和の米騒動で政府はコメの増産に舵を切る方針を示しました。農業を取り巻く環境が短期間で大きく変化する中、農業関係者が8日、国に対し、コメの適正な価格を実現することなどを求め要請書を提出しました。

8月発売された早生品種の「ゆめみづほ」。販売価格は、2024年より1600円も高い5キロ詰め1袋で4280円。コメの価格高騰が続いています。

石川県農業協同組合組合中央会・西川一郎代表理事会長「今の価格は行き過ぎだと考えている。生産者もよく消費者もよくといった価格になってくれることが希望なのでそういう政策を国に要望しに来たのが今回の目的」

北陸農政局にコメの適正価格実現に向けて要望書を提出

コメの価格高騰に政府備蓄米の放出など、農業を取り巻く状況が大きく変化し、農業経営の先行きが見通せないとの声が日増しに高まっています。

このため、県農業協同組合中央会は北陸農政局に対し、コメの適正な価格を実現することなどを求めた要請書を提出しました。

農事組合法人ファーム東蚊爪・庄田純一代表理事「晩期コシヒカリが終わってからひゃくまんごくを刈る（刈り）終わるのは9月末（収穫量は）だいたい平年並みかちょっと多いかね」

金沢市東蚊爪で農業を営む庄田純一さん。

法人経営で、ゆめみづほ、コシヒカリ、ひゃくまん穀の3種類の稲作を行なっています。

庄田さんが農業経営をする中で最も気にしているのがやはりコメの価格です。

農事組合法人ファーム東蚊爪・庄田純一代表理事「消費者の価格があまり高いとコメ離れを起こします。高くても困る生産者も生産コストがあるから生産コストより3000円くらい高いといいかな」

生産者「適正なコメの価格は農家それぞれ」

庄田さんはそれぞれの農地を一つに区画化することで、生産にかかるコストをコメ60キロあたり1万5000円ほどに抑えていますが、農家にとっての適正なコメの価格はそれぞれだといいます。

農事組合法人ファーム東蚊爪・庄田純一代表理事「農業の経営はバラバラですから範囲が広い単価もバラバラ生産コストも全体的に喜ばれるコメ価格に引き上げてほしい」

国は今後5年間で農業の構造自体を転換させる方策を進めるとしていますが、何よりも生産者が将来の展望を持って農業を続けられる環境が求められています。