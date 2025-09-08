ヤクルト本社は、袋入り即席めん「ヤクルト麺許皆伝」シリーズから、「ヤクルト麺許皆伝 旭川しょうゆ風」を10月6日から12月下旬まで期間限定で発売する。同シリーズは、2020年から限定アイテムを販売しており、今回はご当地感のある「旭川しょうゆ風」を発売する。

商品特長は、豚骨を効かせたしょうゆベースのスープに、魚介をバランス良く配合し、くせがなく食べやすいスープに仕上げている。パッケージは、同シリーズの有する世界観は踏襲しつつ、「旭川」のご当地ラーメンであることがわかりやすいデザインとした。

「ヤクルト麺許皆伝」シリーズについて、めんは、国産の大麦若葉エキス末とこんにゃくの主成分であるマンナン粉を練りこんだ、緑色で独特のもちもちとした食感が楽しめる同社独自のフライめんを使用したインスタントラーメン（袋めん）。ガラクトオリゴ糖を加え、大麦若葉の独特の風味を和らげるとともに、つるっとした喉ごしが楽しめるめんに仕上げている。カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2を強化（「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」の即席中華めん（油揚げ）に比べ、カルシウム：50％増、ビタミンB1、ビタミンB2：30％増）している。

［小売価格］110円（税別）

［発売日］10月6日（月）

ヤクルト本社＝https://www.yakult.co.jp