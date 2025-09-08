³ÑÅÄÍµµ£¤¬¡ÈÆ±Î½¡É¥í¡¼¥½¥ó¤Ëµá¤á¤¿¡Ö·É°Õ¡×¡¡ÌµÇ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁÓ¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¤¬¡Öº¤Æñ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¥ï¥±
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡Ö»ÐËå¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤é¤ÏÅ¨Æ±»Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£¤ÎËÍ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤±¤ÉÆ±»þ¤Ë¡¢·è¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤È·É°Õ¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿F1º£µ¨Âè16Àï¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Î·è¾¡¸å¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£9ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢27½µÌÜ¤«¤é¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢¸åÊý¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¡Ë¤È3ÅÙ¤âÀÜ¿¨¡£¥Þ¥·¥ó±¦Â¦¤Î¥Õ¥í¥¢¤¬Â»½ý¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬Äã²¼¤·¡¢¥Ú¡¼¥¹¤âÂçÉý¥À¥¦¥ó¡£·ë¶É¡¢13°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¡ÈÆ±Î½¡É¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤¿³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤ËÈà¤Ï·è¾¡¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È·ãÅÜ¡£²×Î©¤Á¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤ò½ä¤Ã¤ÆÍèµ¨µî½¢¤ÎÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔËþ¤ÎÊç¤ë·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï10·î¤Î¥á¥¥·¥³GP¤òÌÜÅÓ¤Ë»Ä¤ê¥ì¡¼¥¹¤Î·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤Ç·ÀÌó¤òÄ´À°¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤Ï¡¢º£¤¬¤Þ¤µ¤ËÀµÇ°¾ì¡£1Àï¤À¤í¤¦¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁÓ¼º¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÉÔ±¿¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë²×¤Þ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î³ÑÅÄ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤·¤¿¤Î¤«¡£¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMotor Sport¡Ù¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Í½Áª¥Ú¡¼¥¹¤È¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢²æ¡¹¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¡£¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡È°¦Äï»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë³ÑÅÄ¤ÎÁö¹ÔÆâÍÆ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ½Áª¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥æ¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤½µËö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£Q1¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Îº¹¤Ï¥³¥ó¥Þ2ÉÃ¡£¤·¤«¤â¡¢º£½µËö¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Þ¥·¥ó¤Î¡Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¾¯¤·º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Q2¤Ç¤â¥³¥ó¥Þ2ÉÃÂæ¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¡£Q2¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬100%¤ÎÎÏ¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Q3¤Ç¤³¤½¡¢º¹¤Ï¾¯¤·¤À¤±¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤¬Q3¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âQ3ºÇ¸å¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥³¡¼¥¹¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÌ¾Çì³Ú¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ÄÇ°¤À¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£Æü¤ÎÁö¤ê¤ÏÎÉ¤¤¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¾å°Ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥æ¥¦¥¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¡£¤³¤³¿ôÀï¤ÎÈà¤Ï¡¢Í½Áª¥Ú¡¼¥¹¤è¤ê¤â·è¾¡¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤è¡×
¡¡¼¡²ó¤Î¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤âºÇ¿··¿¤Î¥Õ¥í¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òÆ³ÆþÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤ÎÁÐÊý¤òµá¤á¤é¤ì¤ë²á¹ó¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë25ºÐ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¼õ¤±¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]