ポーラは、旗艦店「ポーラ ギンザ」を12月12日にリニューアルオープンする。

ポーラは、企業理念「Science.Art.Love.」のもと、人の中に広がる可能性を信じ続けるブランドとして歩んできた。今回のリニューアルでは、肌の奥、心の奥に息づく美意識を呼び覚まし、自由にアクセスできるように自分を開放するような場所を目指して、ポーラ ギンザは生まれ変わる。



B1F「ESTHETIC」イメージ

その新たな体験価値を共に創り上げたのは、多彩なアーティストたち。建築家 妹島和世氏、音楽家 渋谷慶一郎氏、照明家 豊久将三氏、嗅覚のアーティスト 和泉侃氏という、日本を代表するアーティストとの共創により、あらゆる感性を刺激し、世界を愛する力までも育むような空間とサービスを提供する。

［ポーラ ギンザ 概要］

オープン日：12月12日（金）

※エステ予約は11月1日（土）からWEB予約システムで受付開始

営業時間：10:00〜20:00

所在地：東京都中央区銀座1−7−7

交通：

東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線 銀座駅 A9番出口徒歩6分

東京メトロ有楽町線 銀座1丁目駅 7番出口すぐ

JR有楽町駅 京橋口改札徒歩5分

ポーラ＝https://www.pola.co.jp