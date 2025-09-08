「え？安倍さんてそっちなん？」安倍昭恵夫人、“こんなメンバー”との写真が話題。「ほとんどヤバいやつ」
安倍晋三元首相の妻・安倍昭恵さんは9月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃的なメンバーたちとの集合写真を公開し、話題となっています。
【写真】安倍昭恵＆衝撃的なメンバーたち
この投稿には「どういったメンバーなのでしょう？」「これは何のアベンジャーズですか？」「メンツ豪華過ぎでワロリッシュwww」や「え？ 安倍さんてそっちなん？」「ほとんどヤバいやつじゃん」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「これは何のアベンジャーズですか？」昭恵さんは「帰国早々こんなメンバー」とつづり、1枚の写真を投稿。YouTuberのNaokimanさんや歌手のASKAさんなど、異色の面々がそろっています。昭恵さんも柔らかな笑みを浮かべ、楽しそうです。
「どんだけコネクション持ってるのでしょうか」同日の別の投稿では「ロンドンにて。キャメロン元首相、ブレア元首相、シェリーブレア夫人、スナク元首相にお会いしました」と紹介し、4枚の写真を公開していた昭恵さん。こちらにも「凄い人脈ですね」「どんだけコネクション持ってるのでしょうか」といったコメントが寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
