ºå¿ÀOBÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤À¤±¡×¡¡ÆÈÁöV¤ÎÌÔ¸×¤Î¶¯¤µ¤òÊ¬ÀÏ¡¡Â¾µåÃÄ¤Î¿´Íý¤âÂåÊÛ
¡¡¸µºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê46¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤À¤è¤ó!¤á¤Ã¤Á¤ã¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¤ÇSP¡×¤Ë½Ð±é¡£Á°Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ç½¸«»á¤Ï¶¯¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÅê¼ê¿Ø¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡£¤³¤ì°ÂÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤¬»î¹ç¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÀ¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤ÏÂ¿Ê¬¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£