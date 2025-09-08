阪神・坂本誠志郎捕手（31）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。主戦捕手としては初めて経験した優勝にも今まで通りの準備が生きたと振り返った。

――正捕手としてリーグ優勝を果たした

「正捕手とかはあんまり考えてないというか、自分の中で正捕手の基準もよく分かんない。ずっと試合に出たい、出続けたいって思ってやってきた。今までで一番試合に出てると思う。あとはそれに伴った、満足はしてないけど、ちょっとした成績も付いてきてるなと思うんで。まあまあ充実してるなっていう感覚はすごくありますね」

――成績がついてきている。昨年との違いは

「準備してしっかり試合するってことは、プロに入って準備が大切だって思い始めた時からずっとやっている。それが変わることはなかったし、そこを変えようと思ったこともなかった。何が変わったかって言われたら、正直、分かってない。でも、金本さん、矢野さん、岡田さんの3人に、いろんな監督を経験させていただいて野球の幅は広がっていたと思う。それプラス本当に投手陣みんな頑張ってくれて、コンディション良く、状態良く、ずっと投げ続けてくれてるっていうのが一番成績につながってるんじゃないかな」

――試合に出たからこそ分かったことと、それでも変えなかったところ

「数が増えると同じことが毎回起きている気がするので自分で迷ってくる。また同じだけど、同じでいいのか。いや、相手もそう考えてくるだろうから変えた方がいいかとか。いろいろな迷いがよぎる。どちらを選ぶかという難しさ。それは出続けることで、変えた方がいいか、難しいところ。変えなくていいのは試合に入るまでのこと。試合への準備とか、どういうことをして試合に入っていくか。もともと出られていない時から試合に出る前提で準備をしていた。出られるようになっても続けてきたら、ある程度できた。やってきたことが間違いではなかったし、続けてやってこられてよかった」

――最後、決断の基準は？

「決断をするためにいろいろな準備をしているし、それだけの責任が伴う。やっぱり逃げちゃいけない。1試合だと150球くらい投手が投げる。全部覚えられたら一番だけど、そうじゃない部分もたくさんある。本当に決断しなきゃいけないのは何球かある。その1球あるか2球あるかないかというところにどれだけ責任と覚悟を持って指を動かせるか、というための準備だと思っている。指を出して決断するのは試合前までにある程度決まっていて、試合に入って対戦する中で見えてきたもので、そこで決断するというもの。その時点で決断できないような状況をつくりたくないのがまず一番」

――印象に残っている選択があれば

「一番はないですけど。打たれた時の方が残っている。選択をいろいろして打たれたということの方が頭には出てきますね」

――打たれた方が収穫が多い

「いや、それは絶対に抑えた方がいい。負けて得るものより勝って得るものの方が多い。打たれたからいいとかは絶対にない。それは後から、打たれた時に見えたヒントから答えを出すだけで。全部抑えていれば痛い目にあうこともない。そういう風になってから気付く。気付かない方がいいんですけど。そうなった時に、まあ打たれても抑えてもですけどそこから何を気付いて何をヒントにして、次にできるだけ抑える確率の高い選択をできるかが一番大事」