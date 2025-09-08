ÉÒ´¶È©½÷À¤Î95%¤¬»ý¤Ä¡ÈÉÔ°Â¡É¤È¤Ï? 15¹àÌÜÃæ5¸Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éÀÖ¿®¹æ¡¢È©¤Î¡ÖÃù¿åÅÙ¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡ãÃù¿åÈ©È¯ÁÛ¤ò²òÀâ¡ä
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï9·î2Æü¡¢¡ÖÉÒ´¶È©¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï7·î24Æü¡Á28Æü¡¢20¡Á40Âå¤Î½÷À600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Õ1¡¡ÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÒ´¶È©¤È²óÅú¤·¤¿77.7%¤Ï¡ÖÊÝ¼¾¸ú²Ì¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤¬ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÍ³TOP3¤Ï¡¢¡ÖÈ©¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡×(77.3%)¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×(43.3%)¡¢¡ÖÈ©¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×(38.2%) ¤Ç¡¢ºÇ¤âÉáÄÌÈ©¤Èº¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ©¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥Õ2¡ÖÊÝ¼¾¸ú²Ì¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊÝ¼¾¸ú²Ì¡×¤òºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤Î83.7%¤¬¡¢¡ÖÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë²óÅú¤·¤¿ÉáÄÌÈ©¤Î¿Í¤Ï59.7%¤Ç24.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¤ËÇº¤àÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥Õ3¡ÖÊÝ¼¾¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡ÖÃù¿åÈ©(¡á¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ã¤¿È©)¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ÎÃù¿åÈ©¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤É¤¦¤À¤È»×¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÉÒ´¶È©¤Î43.0%¤¬¡ÖÃù¿åÈ©¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÉáÄÌÈ©(29.3%)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ13.7¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÒ´¶È©¤Î95.0%¤¬È©¤Î´¥Áç¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥Õ4¡ÖÃù¿åÈ©(¡á¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ã¤¿È©)¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ÎÃù¿åÈ©¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤É¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«
Ä´ºº¤ò´Æ½¤¤·¤¿ÈéÉæ²Ê°å¤ÎÊ¡±ÊÍ´õÀèÀ¸¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ä¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Î¡Ö¼«Í³¿å¡×¤¬¾øÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£ÉÒ´¶È©¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿åÊ¬¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾°ø»Ò¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡ÖÈ©¤ÎÃù¿åÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë¥±¥¢¤¬½ÅÍ×¤È¤Î¤³¤È¡£
È©¤ÎÃù¿åÎÏ¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö·ë¹ç¿å¡×¤È¡Ö¼«Í³¿å¡×
Ê¡±ÊÀèÀ¸¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÃù¿åÈ©¡×ÅÙ¹ç¤¤¤ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢È©¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤µ¤òÂ»¤¦¥µ¥¤¥ó¤ÏÁá¤á¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥±¥¢¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë½¬´·¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ëÂÐ½è¤ò¹Ô¤¨¤ë¤ÈÍýÁÛÅª¤È¤Î¤³¤È¡£
