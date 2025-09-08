ンドルーズ空軍基地で記者団に対応するトランプ大統領＝７日、米メリーランド州/Mandel Ngan/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は７日、イリノイ州シカゴでの犯罪取り締まりについて「１〜２日以内」に決定すると述べた。

トランプ氏は記者団に「シカゴは非常に危険な場所で、犯罪を気にかけていない知事がいる。シカゴの問題はすぐに解決できるだろうが、今後の対応については１〜２日以内に決定を下すことになるだろう」と語った。

トランプ氏はさらに、連邦政府が首都警察の指揮権を掌握したワシントンで犯罪が減少したと強調し、「ワシントンで短期間で何が起きたかを見れば、正直に言って驚異的だ。１２日間だ。１２日目にはほぼ犯罪は解決した」と述べた。

トランプ氏はここ数日、自身が進める取り締まり以降、ワシントンでは犯罪が起きていないと繰り返している。ＣＮＮの検証によると、先月トランプ氏が警察を連邦政府の管轄下に置き、州兵を派遣して以降、犯罪は減少しているものの、なくなってはいない。

トランプ氏は数週間にわたり、シカゴに州兵を派遣すると威嚇している。６日にはソーシャルメディアに「なぜ国防総省が『戦争省』と呼ばれるのか、シカゴは知ることになる」との投稿を行った。

ホワイトハウスの当局者がＣＮＮに語ったところによると、ここ数日、米税関・国境警備局（ＣＢＰ）などの人員が少しずつシカゴに入り始めているという。トランプ政権は作戦に対する反応次第で州兵を派遣する権利も留保している。