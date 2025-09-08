韓国の人気キャラクター「BELLYGOM」×「SHIBUYA109」がコラボ！ピンクの世界観が可愛い『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』が開催中♡

9月5日（金）〜21日（日）までの期間、「SHIBUYA109」にて韓国の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」 とコラボレーションしたキャンペーン『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』が開催！そこで今回は、キャンペーンで実施されるコラボメニューやポップアップストア、キャンペーンビジュアルについてご紹介します。また、初日に俳優・森山未唯さんが登場した様子もお届けするのでぜひチェックしてくださいね♡

9月5日から21日までの期間、SHIBUYA109にて韓国の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」 とコラボレーションしたキャンペーン『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』が開催！

このキャンペーンでは、ベリゴムのメインカラーであるピンクの世界観をイメージしたオリジナルコラボメニューの販売や、韓国で発売された商品をはじめ、日本オリジナルの商品をゲットできるポップアップストアをオープンしています。

また、キャンペーンのメインビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の外壁に掲出されるなど内容盛りだくさん！

そこで今回は、キャンペーンで実施されるコラボメニュー、ポップアップストア、キャンペーンビジュアルの掲出についてご紹介します。

期間限定のキャンペーンなので、気になった方はぜひチェックしてくださいね♡

Topic キャンペーン初日には俳優・森山未唯さんが登場！

俳優として活躍する森山未唯さんは、ベリゴムの大ファンなんだとか♡

「フォルムが可愛い♡」（森山未唯さん）

Check! ベリゴムのプロフィールをチェック♡

ベリゴムは韓国うまれのピンクのクマ！BELLY は英語で「おなか」、GOM は韓国語で「クマ」 。 名前：ベリゴム 誕生日：4月1日生まれ 出身地：遊園地のおばけ屋敷に来た子どもが噛んでいたピンクのチューイングガムから生まれた。

性格：遊び心があり、人を驚かせることが好き。好奇心旺盛で、ちょっぴり天然でドジ。

みんなを楽しませて笑わせようと頑張るけど、からぶって失敗してしまい落ち込むことも…。

「Don’t worry, be Belly.」をテーマに、ありのままのあなたがそのままでいることの素晴らしさを伝えていきます。あなたの友だち、BELLYGOM（ベリゴム）です。

BELLYGOM（ベリゴム） TikTok

BELLYGOM（ベリゴム） X

BELLYGOM（ベリゴム） Instagram