韓国の人気キャラクター「BELLYGOM」×「SHIBUYA109」がコラボ！ピンクの世界観が可愛い『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』が開催中♡
9月5日（金）〜21日（日）までの期間、「SHIBUYA109」にて韓国の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」 とコラボレーションしたキャンペーン『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』が開催！そこで今回は、キャンペーンで実施されるコラボメニューやポップアップストア、キャンペーンビジュアルについてご紹介します。また、初日に俳優・森山未唯さんが登場した様子もお届けするのでぜひチェックしてくださいね♡
韓国の人気キャラクター「BELLYGOM」と「SHIBUYA109」がコラボ！
9月5日から21日までの期間、SHIBUYA109にて韓国の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」 とコラボレーションしたキャンペーン『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』が開催！
このキャンペーンでは、ベリゴムのメインカラーであるピンクの世界観をイメージしたオリジナルコラボメニューの販売や、韓国で発売された商品をはじめ、日本オリジナルの商品をゲットできるポップアップストアをオープンしています。
また、キャンペーンのメインビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の外壁に掲出されるなど内容盛りだくさん！
そこで今回は、キャンペーンで実施されるコラボメニュー、ポップアップストア、キャンペーンビジュアルの掲出についてご紹介します。
期間限定のキャンペーンなので、気になった方はぜひチェックしてくださいね♡
Topic キャンペーン初日には俳優・森山未唯さんが登場！
俳優として活躍する森山未唯さんは、ベリゴムの大ファンなんだとか♡
Check! ベリゴムのプロフィールをチェック♡
ベリゴムは韓国うまれのピンクのクマ！BELLY は英語で「おなか」、GOM は韓国語で「クマ」 。
名前：ベリゴム
誕生日：4月1日生まれ
出身地：遊園地のおばけ屋敷に来た子どもが噛んでいたピンクのチューイングガムから生まれた。
性格：遊び心があり、人を驚かせることが好き。好奇心旺盛で、ちょっぴり天然でドジ。
みんなを楽しませて笑わせようと頑張るけど、からぶって失敗してしまい落ち込むことも…。
「Don’t worry, be Belly.」をテーマに、ありのままのあなたがそのままでいることの素晴らしさを伝えていきます。あなたの友だち、BELLYGOM（ベリゴム）です。
写真映え確実！フードフロア「MOG MOG STAND」ではオリジナルコラボメニュー登場
SHIBUYA109渋谷店地下2階「MOG MOG STAND」店舗にて、ここでしか食べられない、ベリゴムとのオリジナルコラボメニュー（全6種）を販売しています。
いちごやピンクグレープフルーツなど、見た目もピンクで統一されたメニューはどれも写真映えすること間違いなし！
また、コラボメニューを1点ご注文ごとに、ノベルティとしてオリジナルクリアカード（全2種）を先着でプレゼントします。
オリジナルクリアカードのデザインは、期間中に2種類のデザインが登場するので両方ともお見逃しなく♡
オリジナルコラボメニュー概要
販売期間：9月5日（金）〜9月21日（日）
対象店舗：地下2階
「MOG MOG STAND」内
GOKUGOKU／OVER MACARON／Strawberry Fetish／Waffle Khan／KUMONOCHA CAFE／TRIBECCA
＜メニュー＞GOKUGOKU ベリベリスムージー（税込690円）OVER MACARON ベリゴムマカロン（税込500円）OVER MACARON ベリゴムスムージー（税込900円）Strawberry Fetish ベリチョコいちごあめ（税込650円）Waffle Khan いちごミルクフロート（税込790円）KUMONOCHA CAFE ベリーくもころんアイス（税込980円）TRIBECCA ふわしゅわピンクレモンソーダ（テイクアウト 税込780円）（イートイン 税込795円）
※全てのコラボメニューには、ベリゴムデザインのステッカーが包装やストローについてきます。
＜オリジナルクリアカード＞
第1弾デザイン配布期間：9月5日（金）〜9月13日（土）
第2弾デザイン配布期間：9月14日（日）〜9月21日（日）
クリアカードを持ってベリゴムとパシャリ
ポップアップストアがオープン！日本オリジナル商品に注目♡
キャンペーンの開催を記念してベリゴムポップアップストアが期間限定で2階にオープン！
韓国で発売された商品をはじめ、日本オリジナルの商品なども販売しています。
さらに期間中、地下2階や渋谷の各所で配布しているチラシを持参された方、写真投稿してくれた方を対象に無料でカプセルトイが回せるイベントも開催しています。
限定ステッカーや豪華グッズが当たるチャンス！
外れがないので、ぜひ挑戦して可愛いグッズをゲットしてくださいね♡
ポップアップストア概要
開催期間：9月5日（金）〜9月21日（日）
開催場所：SHIBUYA109渋谷店 2階 COCO SPOT
＜商品ラインナップ（一部）＞
※一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。
※商品はなくなり次第終了です。あらかじめご了承ください。
※事前予約なしで入店いただけますが、混雑時予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。
可愛いフォトスポットも♡ キャンペーンビジュアルの掲出について
期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外に、『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』のキャンペーンビジュアルを掲出！
ほかにもエントランスの大型サイネージなどさまざまな場所で、オリジナルキャンペーン動画を見ることができます。
さらに、キャンペーンのビジュアルを使用したコラボフォトスポットが登場！
ベリゴムと一緒に可愛い写真を撮ってみてくださいね。
