あみあみ秋葉原にてガンプラ「HG リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」など9月20日発売予定商品の抽選販売実施！「30MM AC6 オープンフェイス」や「WEAPON SET 06」が対象
「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、9月20日に発売予定のプラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は9月14日23時59分まで。当選発表は9月17日12時より行なわれる。
今回抽選販売の対象となるのは、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」のガンプラ「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」のほか、「30MM×AC6」コラボプラモデルより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06」の計3商品。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日9月8日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」抽選販売のページ
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」
□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」抽選販売のページ
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06」
□あみあみ秋葉原店「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06」抽選販売のページ
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06」
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 8, 2025
9/20(土)発売予定
「HG 1144 リック・ドム ガイア機オルテガ機(GQ)」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/6a64gjn7yg
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 8, 2025
9/20(土)発売予定
「30MM ARMORED CORE VI オープンフェイス」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/tYC855egLh
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 8, 2025
9/20(土)発売予定
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI WEAPON SET 06」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/U14MXdWkDd
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
(C)創通・サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware. Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019