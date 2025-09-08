【あみあみ秋葉原：9月20日発売 プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：9月8日12時～9月14日23時59分 当選発表：9月17日12時～ 指定販売日時：9月20日11時～20時

「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、9月20日に発売予定のプラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は9月14日23時59分まで。当選発表は9月17日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となるのは、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」のガンプラ「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」のほか、「30MM×AC6」コラボプラモデルより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06」の計3商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日9月8日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」

「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06」

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware. Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019