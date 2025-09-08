¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ïà¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯Êý¼°á¤òºÎÍÑ¤Ø¡¡10·î4ÆüÅê³«É¼¤ÇÄ´À°Ãæ¡¡9Æü¤ËÀµ¼°·èÄê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£¸Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ëÁíºÛÁªµó¤Î·Á¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¸øÁªµ¬Äê¤Ç¤ÏÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤ÇÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯Êý¼°¡×¡ÊÁªµó´ü´Ö¤Ï£±£²Æü°Ê¾å¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¶ÛµÞ¤òÍ×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¡Ê£³É¼¤º¤Ä¡Ë¤ÎÂåÉ½¤ÇÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Ö´Ê°×Êý¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤òÁ´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤â¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯Êý¼°¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÆü¡Ê£¹Æü¡Ë¤ÎÅÞÁíÌ³²ñ¤Ç£¹·î£²£²¹ð¼¨¡¢½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬£±£°·î£´Æü¤È¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ò¤á¤°¤ëÁíºÛÁª¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£