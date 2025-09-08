²ò¤±¤¿¤é100Ëü¥É¥ëŽ¤¤¿¤À¤·ÃÏµå¤ÏÌÇË´¤¹¤ë¡Ä¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤ÎÌô¤â³«È¯¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¿ô³Ø¤ÎÌ¤²ò·èÌäÂê¤Î±ü¿¼¤µ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢NHK¡Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¿ô³Ø¡×À©ºîÈÉÊÔ¡Ø¾Ð¤ï¤Ê¤¤¿ô³Ø3¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ô³Ø³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌ¤²ò·èÌäÂê¤Î1¤Ä¡ÖPÂÐNPÌäÂê¡×
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPÂÐNPÌäÂê¡×¡£
¡ÖPÂÐNPÌäÂê¡×¤Ï¡¢¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌ¤²ò·èÌäÂê¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È100Ëü¥É¥ë¤Î·ü¾Þ¶â¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶ÆñÌä¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖP=NP¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âP¡âNP¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±óÂ¤Î¤ª¤ä¤ÄÁª¤Ó¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤òÇã¤ª¤¦¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
º£¤³¤³¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¤¬40¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤ò¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤ë¤È°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¼¡¤Î¡ÖÌäÂê¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¤«¤é°î¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢ÃÍÃÊ¤Î¹ç·×¤ò5000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ç¤¤ëÁÈ¹ç¤»¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
40¼ïÎà¤¢¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÇã¤¦¤«¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤òÁªÂò¤¹¤ëÁÈ¹ç¤»¤Ï1Ãû995²¯1162Ëü7776ÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¹ç·×¤¬5000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÁÈ¹ç¤»¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£1Ãû¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¹ç¤»¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀÞ³Ñ¤Î±óÂ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ò¤±¤ì¤Ð³Ú±à¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢À¤³¦¤¬ÌÇ¤Ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡ÖPÂÐNP¡×ÌäÂê¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÁÈ¹ç¤»¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£
³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤ÄÁª¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¤ª¤ä¤ÄÁª¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌäÂê¡×¤Ë¡¢¤â¤·´ÊÃ±¤Ë²ò¤±¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤ä°åÎÅ¡¢Î®ÄÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÍÎà¤¬Çº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÌäÂê¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê²ò·è¤µ¤ì¤¿¡¢³Ú±à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÀïÁè¤ÇÀ¤³¦¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖPÂÐNP¡×ÌäÂê¤Ï¡¢¿ô³Ø¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£²ò¤¯¥³¥Ä¤¬¤¢¤ëPÌäÂê¡¢¤Ê¤¤NPÌäÂê
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPÂÐNP¡×ÌäÂê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖP¡×¤È¤«¡ÖNP¡×¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPÂÐNP¡×¤Ç°·¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢Åú¤¨¤¬YES¤«NO¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ½ÄêÌäÂê¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÖPÌäÂê¡×¤Ï¡¢È½ÄêÌäÂê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿¹à¼°»þ´Ö¡Ê´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡È¤Û¤É¤Û¤É¤Î»þ´Ö¡É¡Ë¤ÇYES¤«NO¤òÈ½Äê¤Ç¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê·×»»¤Ë¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖNPÌäÂê¡×¤Ï¡¢È½ÄêÌäÂê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Åú¤¨¤¬YES¤È¤Ê¤ë¾Úµò¡ÊÆÃÄê¤Î¥ë¡¼¥È¤ä¤ª²Û»Ò¤ÎÁÈ¹ç¤»Êý¤Ê¤É¡Ë¤ò¶µ¤¨¤ÆÌã¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÂ¿¹à¼°»þ´Ö¤Ç¸¡¾Ú¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
NPÌäÂê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢³Î¼Â¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇüÂç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YES¤«NO¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¸½¾õ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¢£¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌäÂêÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö½ä²ó¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥óÌäÂê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼¡¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬Ã´Åö¤Î²È¤ò¤Á¤ç¤¦¤É1²ó¤º¤ÄË¬¤Í¤Æ±Ä¶È½ê¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Áí°ÜÆ°»þ´Ö¤¬°ìÄêÃÍ°ÊÆâ¤Î·ÐÏ©¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¡©
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢²ó¤ë²È¤¬4¸®¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢30Ê¬°ÊÆâ¤Ç²ó¤ì¤ë·ÐÏ©¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Î¿Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·ÐÏ©¤Î¿ô¤ÏABCD¤äCDBA¤Ê¤É¡¢Á´Éô¤Ç12ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Á´·ÐÏ©¤ò¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤ËÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤Ï¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÃ»¤Ç²ó¤ì¤ë¤Î¤ÏADBC¡ÊCBDA¤âÆ±¤¸¡Ë¤Î·ÐÏ©¤Ç¡¢30Ê¬°ÊÆâ¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Þ¤Î¾ì¹ç¤ÎÅú¤¨¤ÏYES¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤ÈÇ®¿´¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤é¡¢4¸®°Ê¾å²ó¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²È¤Î¿ô¤ò50¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ä´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·ÐÏ©¤Î¿ô¤Ï¡¢
15207046600856689021806304083032384422188820784480256000000000000ÄÌ¤ê¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÄ´¤Ù¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¿ô¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬Ä¶Í¥½¨¤Ç¡¢1¤Ä¤Î·ÐÏ©¤ÎÁí°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¸÷¤¬¿åÁÇ¸¶»Ò¤ò²£ÀÚ¤ë¤Û¤É¤Î¶Ï¤«¤Ê»þ´Ö¡¢¡Ö1000µþÊ¬¤Î3¡×ÉÃ¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐÏ©¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ë¡¢
Ìó1267253883000000000000000000000000000000000»þ´Ö
¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÇ¯¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó144663685300000000000000000000000000000Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢±§Ãè¤ÎÇ¯Îð138²¯Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±§Ãè¤ÎÇ¯Îð¤Î²¿ÇÜ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢
Ìó10482875740000000000000000000ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²È¤¬50¸®¤Î¾ì¹ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ó¤ë·ÐÏ©¤ò¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢±§Ãè¤ÎÇ¯Îð°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÎà¤Ë¤Ï²ò¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÈ½Äê·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤ÊNPÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â¤Ï²ò¤¯¥³¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿NPÌäÂê
NPÌäÂê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿±óÂ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òÁª¤ÖÌäÂê¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë»÷¤¿ÌäÂê¤â¡¢¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯ÌäÂê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿NPÌäÂê¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¤«¤é°î¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÊÊª¤ÎÆþ¤ìÊý¤ÎÁÈ¹ç¤»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÉÊÊª¤Î²ÁÃÍ¤Î¹ç·×¤¬¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿³Û¡×°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÁÈ¹ç¤»¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½Äê¤¹¤ëÌäÂê
NPÌäÂê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëNPÌäÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÏPÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½3¤Ï18À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¥±¡¼¥Ë¥Ò¥¹¥Ù¥ë¥¯¡Ê¸½¥í¥·¥¢¡¦¥«¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥é¡¼¥É¡Ë¤È¤¤¤¦Ä®¤ÎÃÏ¿Þ¤Ç¤¹¡£
Ä®¤Ë¤ÏÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢7¤Ä¤Î¶¶¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î7¤Ä¤Î¶¶¤ò¤Á¤ç¤¦¤É1²ó¤º¤ÄÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¶¤òÅÏ¤êÀÚ¤ë·ÐÏ©¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤¬¤¢¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·ÐÏ©¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤¯Ã±½ã¤Ë¿ô¤¨¾å¤²¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç5040ÄÌ¤ê¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢7¤Ä¤Î¶¶¤ò¤Á¤ç¤¦¤É1²ó¤º¤ÄÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¶¤òÅÏ¤êÀÚ¤ë·ÐÏ©¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È²ò¤±¤Ê¤¤¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¡ÖNPÌäÂê¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶¶¤ò1²ó¤À¤±ÅÏ¤ëÌäÂê¤ò°ìÉ®½ñ¤ÌäÂê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëPÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢18À¤µª¤ÎÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¥ì¥ª¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥ª¥¤¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥ª¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢7¤Ä¤Î¶¶¤ÈÎ¦ÃÏ¤Î´Ø·¸¤ò´ÊÃ±¤Ê¥°¥é¥Õ¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿ÞÉ½4¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¦ÃÏ¤òÅÀ¤ÇÉ½¤·¡¢¶¶¤òÄÌ¤ëÀþ¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥¤¥é¡¼¤Ï¡Ö7¤Ä¤Î¶¶¤ò1²ó¤º¤Ä¤À¤±ÅÏ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¶¤òÅÏ¤êÀÚ¤ë·ÐÏ©¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀþ¤ò¡¢°ìÉ®½ñ¤¤Ç¤Ê¤¾¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀþ¤ò¡¢°ìÉ®½ñ¤¤Ç¤Ê¤¾¤ì¤ë¤«¡©
¤¢¤ë¥°¥é¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉ®½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ½ÊÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤ë
¥ª¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÀ¤«¤é¿¤Ó¤ëÀþ¤Î¿ô¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢°ìÉ®½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡³ÆÅÀ¤«¤é¿¤Ó¤ëÀþ¤Î¿ô¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¶ö¿ô
¢³ÆÅÀ¤«¤é¿¤Ó¤ëÀþ¤Î¿ô¤¬¡¢2ÅÀ¤Ï´ñ¿ô¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅÀ¤Ï¶ö¿ô
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ë¥Ò¥¹¥Ù¥ë¥¯¤Î¶¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º¸¾å¤ÎÅÀ¤«¤é¤Ï3ËÜ¡¢¤½¤Î²¼¤ÎÅÀ¤«¤é¤Ï5ËÜ¡¢¤½¤Î²¼¤Ï3ËÜ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÅÀ¤«¤é¿¤Ó¤ëÀþ¤Î¿ô¤¬´ñ¿ô¤ÎÅÀ¤¬2ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÉ®½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ë¾ò·ï¡¡¢¢¤Î¤É¤Á¤é¤âËþ¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢7¤Ä¤Î¶¶¤ò¤Á¤ç¤¦¤É1²ó¤º¤ÄÅÏ¤ë·ÐÏ©¤Ï¡¢¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥±¡¼¥Ë¥Ò¥¹¥Ù¥ë¥¯¤Î¶¶¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÀþ¤ò¤Ê¤¾¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÀ¤«¤é¿¤Ó¤ëÀþ¤Î¿ô¤µ¤¨¿ô¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥±¡¼¥Ë¥Ò¥¹¥Ù¥ë¥¯¤Î¶¶¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤ëPÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎNPÌäÂê¤Ï²ò¤¯¥³¥Ä¤Î¤¢¤ëPÌäÂê¤«
NPÌäÂê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¤¢¤ë¡ÖÌäÂê¡×¡ÊPÌäÂê¡Ë¤È¡¢²ò¤¯¥³¥Ä¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È²ò¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È²ò¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëNPÌäÂê¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ÊÃ±¤Ë²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëPÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È²ò¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëNPÌäÂê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖPÂÐNP¡×ÌäÂê¤È¤Ï¡¢P=NP¤Ê¤Î¤«¡¢P¡âNP¤Ê¤Î¤«¡¢¤òÌä¤¦ÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎNPÌäÂê¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëPÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤«¡©¡×¤òÌä¤¦ÆñÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
NPÌäÂê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ËÜÅö¤ÏPÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2002Ç¯¡¢¥¤¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¤Î¥¢¥°¥é¥ï¥ë¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÁÇ¿ôÈ½ÄêÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëµðÂç¤Ê¿ô¤¬¡¢ÁÇ¿ô¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½Äê¤¹¤ëÌäÂê¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë²ò¤¯¥³¥Ä¤¬¤Ê¤¤NPÌäÂê¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ¼ø¤é¤ÏÃ»»þ´Ö¤ÇÈ½Äê¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òÈ¯¸«¤·¡¢PÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎNP¤ÎÀÐ¤¬P¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ä¤ëNPÌäÂê°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢Ä´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¿ô³Ø¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎäÀï»þÂå¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°ÌäÂê¡×
»þ¤Ï1970Ç¯Âå¡¢À¤³¦¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¾Â¦½ô¹ñ¤È¡¢¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®Ãæ¿´¤ÎÅìÂ¦½ô¹ñ¤È¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ëÎäÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Î¾¿Ø±Ä¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤äÊ¼´ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ä¤ê¿¶¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò¿ô³ØÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¸¦µæ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢NPÌäÂê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°ÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÄÌ¤¸¤ë¸¦µæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥½Ï¢¤Ë¤¤¤¿¿ô³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¡¹¤Ë¸¦µæ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅìÀ¾¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸»þÂå¤Ë¡ÖPÂÐNP¡×ÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î½ÅÂç¤Ê»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾Â¦¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¯¥Ã¥¯¡¢ÅìÂ¦¤Ç¤Ï¥½Ï¢¤Î¥ì¥ª¥Ë¡¼¥É¡¦¥ì¥Ó¥ó¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢NPÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¤¤Á¤¤¤ÁÄ´¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎNPÌäÂê¤À¤±¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢NPÌäÂê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤NPÌäÂê¡×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤NPÌäÂê¡×¤Ë¤ÏÀè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö½ä²ó¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥óÌäÂê¡×¤ä¡Ö¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯ÌäÂê¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥¯¤È¥ì¥Ó¥ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤NPÌäÂê¡×¤Î¤É¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²ò¤¯¡Ö¥³¥Ä¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢PÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤»¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎNPÌäÂê¤â°ìµ¤¤ËPÌäÂê¤Ë°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤·P=NP¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä
NPÌäÂê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤NPÌäÂê¡×¤¬¤É¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤âPÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎNPÌäÂê¤¬°ìµ¤¤ËPÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¶Ã¤«¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢P=NP¤¬¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¡¢P=NP¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°å³Ø¤ÎÊ¬Ìî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¡×¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¹½Â¤¤¬´ÊÃ±¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Ìô¤Î³«È¯¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉÂµ¤¤â¤¹¤°¤Ë¼£¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢P=NP¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï±¿Á÷¶È³¦¤â°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÇÛÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ã»»þ´Ö¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÀïÁè¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÎÇËÌÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â
¤·¤«¤·¡¢P=NP¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
P=NP¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤¬°ìµ¤¤Ë²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢ÀïÁè¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤¹¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÀìÌç²È¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖP=NP¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³ËÊ¼´ï¤Î³«È¯¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤ËÂçÊÑ¤ÊÂ»³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢P=NP¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀïÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ËÊ¼´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢»ä¤¬P=NP¤È¤Ê¤ë¾ÚÌÀÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ÇÎäÀï´ü¤ËÌá¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤â¶µ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡P=NP¤À¤Ã¤¿¤é¡¢À¤³¦¤ÎÇËÌÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿ô³Ø¼Ô¤¬P¡âNP¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆP=NP¤Ê¤Î¤«¡¢P¡âNP¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ÎÀ¤µª¤ÎÆñÌä¤¬²ò·è¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
NHK¡Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¿ô³Ø¡×À©ºîÈÉ¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Áµ®¹°¤¬Æñ²ò¤Ê¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤òÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²òÀâ¤¹¤ë°Û¿§¤ÎÃÎÅª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤¬2022Ç¯7·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤¬2023Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Î2022Ç¯9·îÅÙ·î´Ö¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£²áµî¤ÎÈÖÁÈ¤ÏNHK¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤äDVD¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊNHK¡Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¿ô³Ø¡×À©ºîÈÉ¡Ë