【びっくらたまご バブルフィーバー カービィのグルメフェス】 10月21日 発売予定 価格：550円

バンダイは、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご バブルフィーバー カービィのグルメフェス」を10月21日に発売する。価格は550円。

本商品はゲーム「カービィのグルメフェス」に登場するカービィたちをマスコット化し、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズで商品化したもの。

入浴剤は湯船に入れて、湯面にシャワーを当てると泡風呂が出来上がる。生クリームみたいな白いもこもこの泡から、カービィやカービィバーガーや、ホイップなどのスキンデザインのマスコットが出てくる。マスコットは全6種類でカービィをはじめ、メタナイトやワドルディもラインナップされている。

入浴剤（浴用化粧料）

形状：たまご型

香り：ミルクの香り

色 ：ほんのりミルク色のお湯

マスコット（全6種）

・カービィピンク

・チョコミント

・ホイップクリーム（スキン）

・カービィバーガー（スキン）

・メタナイト（スキン）

・ワドルディ

(C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

※画像はイメージです