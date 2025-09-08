「カービィのグルメフェス」が「びっくらたまご」に！ 全6種で10月21日に発売お風呂の中からカービィのマスコットが登場
【びっくらたまご バブルフィーバー カービィのグルメフェス】 10月21日 発売予定 価格：550円
バンダイは、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご バブルフィーバー カービィのグルメフェス」を10月21日に発売する。価格は550円。
本商品はゲーム「カービィのグルメフェス」に登場するカービィたちをマスコット化し、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズで商品化したもの。
入浴剤は湯船に入れて、湯面にシャワーを当てると泡風呂が出来上がる。生クリームみたいな白いもこもこの泡から、カービィやカービィバーガーや、ホイップなどのスキンデザインのマスコットが出てくる。マスコットは全6種類でカービィをはじめ、メタナイトやワドルディもラインナップされている。
入浴剤（浴用化粧料）
形状：たまご型
香り：ミルクの香り
色 ：ほんのりミルク色のお湯
マスコット（全6種）
・カービィピンク
・チョコミント
・ホイップクリーム（スキン）
・カービィバーガー（スキン）
・メタナイト（スキン）
・ワドルディ
(C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
※画像はイメージです