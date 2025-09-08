せいせい （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/08】モデルの“せいせい”こと田向星華が8日、自身のInstagramを更新。ワンショルダートップスを着用した姿を公開した。

【写真】せいせい、ワンショルトップス姿で大胆露出

◆せいせい、ワンショルトップスで美しい肩披露


せいせいは「可愛いっていっぱい撮ってくれたの」とコメントし、黒いオフショルダートップスを着用し美しい肩やデコルテのラインが際立つ大人らしい魅力を披露した。

この投稿に、ファンからは「憧れる」「美しい肩」「似合ってる」「セクシー」「おしゃれ」「綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

